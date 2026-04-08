은행권 가계대출 증가 전환에 상호금융 집단대출 집행 지속 “4월 가계대출 변동성 확대 우려” 비거주 1주택자 대출규제 등 준비

[헤럴드경제=김은희 기자] 3월 한 달간 금융권 전체 가계대출이 3조5000억원 늘어난 것으로 나타났다. 석 달 연속 증가한 것은 물론 증가폭도 커졌다. 은행권 가계대출이 증가 전환한 데다 상호금융권의 신규 집단대출 집행이 계속된 영향으로 풀이된다.

8일 금융위원회에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 3조5000원 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

가계대출은 정부의 강력한 규제 영향으로 지난해 12월 감소세를 보였으나 올해 들어 줄곧 증가세를 보이고 있다. 증가폭도 1월(1조4000억원), 2월(2조9000억원)에 이어 3월에도 확대됐다.

이는 농협, 새마을금고 등 상호금융권의 신규 대출취급 중단 조치 전에 승인된 집단대출의 집행분 등이 순차적으로 반영된 데 따른 영향이 컸다고 금융위는 분석했다.

부문별로 보면 주택담보대출이 3조원 늘며 전체 증가 흐름을 견인했다. 증가폭은 2월(4조1000억원) 대비 축소됐다. 기타대출은 5000억원 늘며 증가세로 전환됐다. 이는 신용대출 감소폭이 1조원에서 2000억원으로 쪼그라든 영향이다.

업권별로는 은행권 가계대출이 3월 중 5000억원 증가했다. 은행 자체 주담대가 1조5000억원 줄며 감소폭이 확대됐다. 반면 정책성 대출의 경우 증가폭이 1조4000억원에서 1조5000억원으로 확대됐고 기타대출(+5000억원)이 증가세로 바뀌었다.

2금융권 가계대출은 3조원 증가했다. 2월(3조3000억원) 대비 오름폭은 둔화됐으나 은행 가계대출 억제에 따른 풍선효과는 이어진 모습이다.

세부적으로 상호금융권 가계대출 증가폭이 2월 3조1000억원에서 3월 2조7000억원으로 축소됐다. 보험의 증가폭이 2000억원에서 6000억원으로, 저축은행의 감소폭이 1000억원에서 4000억원로 각각 확대됐다. 여신전문금융회사 가계대출은 1000억원 늘며 증가폭이 유지됐다.

금융당국은 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 따른 매물 출회 효과, 중동지역 리스크 요인 지속 등으로 4월 가계대출 변동성이 언제든지 확대될 우려가 있다고 진단했다. 이에 전 업권에 엄중한 경각심을 가지고 가계대출 추이를 면밀하게 모니터링해달라고 당부했다.

금융당국은 투기적 목적의 비거주 1주택자 대출규제, 총부채원리금상환비율(DSR) 적용대상 확대 등 주택시장과 가계부채 관리를 위한 추가 과제도 준비해 나갈 방침이다.

금융당국 관계자는 “다주택자 주담대 만기연장 제한, 대출규제 위반 점검 등이 차질 없이 이행될 수 있도록 금융회사에서 직원 교육, 전산시스템 점검, 고객 안내 등에 만전을 기해달라”고 강조했다.