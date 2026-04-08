최근 주거 시장에서 ‘조망’이 단순한 선택 요소를 넘어 집값을 좌우하는 핵심 가치로 자리 잡고 있다. 특히 바다, 강, 산 등 자연 조망이 확보된 단지들은 그렇지 않은 단지 대비 높은 가격대를 형성하며 시장에서 뚜렷한 차이를 보이고 있다.

실제로 주요 도시에서는 조망 여부에 따라 단지 간 가격 격차가 크게 벌어지는 사례가 확인된다. 바다나 한강, 호수 조망이 가능한 단지들은 인근 비조망 단지 대비 높은 시세를 형성하는 것은 물론, 거래에서도 우선적으로 선택되는 경향이 강하게 나타나는 것이다.

이러한 흐름 속에서 경남 창원시 마산합포구 자산동 일원에 공급되는 ‘메트로시티 자산 데시앙’이 있다. 단지는 최고 33층 높이로 조성되는 가운데 마산만 및 도심 파노라마 조망을 내려다볼 수 있는 ‘더블 조망권’을 갖췄다.

특히 마산만과 도심이 어우러진 개방감 있는 조망을 갖췄다. 여기에 남향 위주의 단지 배치에 넓은 동간배치로 일조량을 높였으며, 전 세대 유리난간 창호 설계를 적용해 개방감을 극대화했다.

또한 단지 내 차량 동선을 최소화한 지상에 단차 및 차 없는 평지형 단지로 설계돼 안전하고 쾌적한 보행 환경을 제공할 계획이다. 더불어 단지 동측에 4차로 도로를 개설하고, 서측에는 현재 1~2차인 도로를 3차로 확장할 계획으로, 주변 도로여건도 개선될 전망이다.

‘메트로시티 자산 데시앙’은 새롭게 특화된 커뮤니티 시설도 갖췄다. 프라이빗 영화관, 뮤직스튜디오, 실내 스크린 테니스, 사우나, 코인 세탁소, 카페형 도서관, 스터디룸, 실내 골프 연습장, 피트니스센터, 탁구장, 맘스클럽, 키즈플레이 공간, 카케어존, 노래연습실과 같은 다양한 공간이 마련되며, 단순 공간 제공만이 아닌 집기들도 추가 제공되어 단지 내에서 여가와 휴식을 함께 누릴 수 있는 ‘호캉스형’ 주거 환경이 조성될 예정이다. 라인별 2대씩 갖춰지는 엘리베이터도 주변 구축 단지와 차별화되는 요소다.

‘메트로시티 자산 데시앙’ 견본주택은 창원시 마산합포구 오동동에서 5월 오픈 예정이다. 매주 홍보관에서는 주말 분양사업설명회를 사전예약제로 운영 중이다.