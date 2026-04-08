한국도 이란에 대한 국제사회 규탄에 동참 요청 “호르무즈 해협서 자유로운 항행 이뤄져야”

[헤럴드경제=전현건 기자] 국회 외교통일위원회는 8일 걸프협력이사회(GCC)를 구성하는 6개국(사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인) 및 요르단의 주한 대사들과 미국·이란 전쟁에 따른 중동 정세와 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

GCC 및 요르단 주한대사는 한국에 중동산 원유를 최우선 공급할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

이들은 “GCC와 요르단은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 당사국이 아닌데 이란의 일방적인 공격으로 공항, 항만, 주거지역, 산업단지 등 민간 시설이 큰 피해를 봤다”며 “있을 수 없는 만행”이라고 비판했다.

이어 “한국도 이란에 대한 국제사회의 규탄에 동참해주면 좋겠다”고 요청했다.

김석기 외교통일위원장을 비롯해 면담에 참석한 여야 의원은 GCC 및 요르단 대사와 조속히 전쟁이 종식돼 호르무즈 해협에서의 자유로운 항행이 이뤄져야 한다는 것에 뜻을 모았다. 또 양측 국회 간 교류를 보다 활성화하자는 것도 합의했다.

여야 의원은 중동에 체류하던 한국인들이 대피하는 과정에 도움을 준 UAE와 카타르에 각별한 감사의 뜻을 표시했다.

이날 면담에는 한국 측에서는 김 위원장 외에 이용선 더불어민주당 의원, 외통위 야당 간사인 김건 국민의힘 의원, 김준형 조국혁신당 의원이 참석했다.

GCC에서는 압둘라 사이프 알 누아이미 주한 UAE 대사, 칼리드 알 하마르 주한 카타르 대사, 사우드 하산 알 누수프 주한 바레인 대사, 암마르 압둘하페드 마아라피 주한 쿠웨이트 대리대사, 파하드 모하메드 바라카 주한 사우디 대리대사, 림 알리 알 시야비 주한 오만 대리대사가 참여했다. 요르단의 아살 알-탈 주한 대사도 함께했다.

이날 면담은 지난달 UAE대사관이 국회에 예방 의사를 전달하면서 성사됐다.