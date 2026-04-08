한국도 이란에 대한 국제사회 규탄에 동참 요청

“호르무즈 해협서 자유로운 항행 이뤄져야”

김석기 국회 외교통일위원장과 중동 7개국 주한대사들이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 원유의 안정적 공급 필요성과 중동 정세 안정화 방안 등 논의를 하고 있다. 윤창빈 기자
김석기 국회 외교통일위원장과 중동 7개국 주한대사들이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 원유의 안정적 공급 필요성과 중동 정세 안정화 방안 등 논의를 하고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=전현건 기자] 국회 외교통일위원회는 8일 걸프협력이사회(GCC)를 구성하는 6개국(사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인) 및 요르단의 주한 대사들과 미국·이란 전쟁에 따른 중동 정세와 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

GCC 및 요르단 주한대사는 한국에 중동산 원유를 최우선 공급할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

이들은 “GCC와 요르단은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 당사국이 아닌데 이란의 일방적인 공격으로 공항, 항만, 주거지역, 산업단지 등 민간 시설이 큰 피해를 봤다”며 “있을 수 없는 만행”이라고 비판했다.

이어 “한국도 이란에 대한 국제사회의 규탄에 동참해주면 좋겠다”고 요청했다.

김석기 외교통일위원장을 비롯해 면담에 참석한 여야 의원은 GCC 및 요르단 대사와 조속히 전쟁이 종식돼 호르무즈 해협에서의 자유로운 항행이 이뤄져야 한다는 것에 뜻을 모았다. 또 양측 국회 간 교류를 보다 활성화하자는 것도 합의했다.

여야 의원은 중동에 체류하던 한국인들이 대피하는 과정에 도움을 준 UAE와 카타르에 각별한 감사의 뜻을 표시했다.

이날 면담에는 한국 측에서는 김 위원장 외에 이용선 더불어민주당 의원, 외통위 야당 간사인 김건 국민의힘 의원, 김준형 조국혁신당 의원이 참석했다.

GCC에서는 압둘라 사이프 알 누아이미 주한 UAE 대사, 칼리드 알 하마르 주한 카타르 대사, 사우드 하산 알 누수프 주한 바레인 대사, 암마르 압둘하페드 마아라피 주한 쿠웨이트 대리대사, 파하드 모하메드 바라카 주한 사우디 대리대사, 림 알리 알 시야비 주한 오만 대리대사가 참여했다. 요르단의 아살 알-탈 주한 대사도 함께했다.

이날 면담은 지난달 UAE대사관이 국회에 예방 의사를 전달하면서 성사됐다.


rimsclub@heraldcorp.com