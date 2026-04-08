[헤럴드경제=조용직 기자] 캐딜락 GMC 프리미엄채널 티에스오토㈜(대표 박종민)는 서울 송파구 송파전시장에서 KLPGA 정규투어의 스타 플레이어인 배소현(33·메디힐)과 후원 조인식을 진행했다고 8일 밝혔다.

2026년부터 배소현의 차량 후원사로 티에스오토㈜는 올 해 런칭한 GMC아카디아 차량을 제공해 투어 생활을 지원할 예정이다.

배소현은 KLPGA투어의 대표적인 스타 선수다. 2024년 3승, 2025년에도 1승을 추가하며 스타 반열에 올랐다.

배소현은 “티에스오토㈜”의 관심과 후원에 진심으로 감사드리며, 2026년 KLPGA 투어에서도 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

티에스오토㈜ 박종민 대표는 “평소 차분하면서도 장타 선수로서 골프 팬들의 사랑을 받고 있는 배소현 선수의 플레이 스타일이 GMC아카디아의 이미지와 잘 맞는다고 생각한다. 2026년에도 그가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.