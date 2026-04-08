[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 이수지가 새롭게 패러디한 유치원 교사 캐릭터가 큰 호응을 얻고 있다.

이수지는 지난 7일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 공개된 ‘유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간’이라는 영상에서 새벽 4시에 시작해 저녁 10시에 퇴근하면서도 끊임없는 민원에 일을 놓지 못하는 현실을 그렸다.

공개 하루 만에 조회수 70만 회를 돌파한 이 영상은 EBS 교양프로그램 ‘극한 직업’ 포맷을 차용해 만들어졌다.

영상에서 이수지는 새벽 4시부터 시작되는 유치원 교사의 하루를 담았다. 아이들의 등원부터 학부모들에게 “비슷한 MBTI를 가진 아이들끼리 묶어달라”, “피부가 예민하니 싸구려 물티슈 말고 식물성 원단 물티슈를 사용해달라”, “클럽 같은 데 다니시는 것 아니냐”는 등의 민원을 받기도 했다.

또한 아이들의 사진을 찍어주는 장면에서는 “원래 갤럭시를 쓰고 있었는데, 학부모님께서 아이폰 감성이 더 좋다고 하셔서 36개월 할부로 휴대폰을 바꿨다”고 고백했다.

눈그늘이 턱까지 내려온 이민지 교사는 밤 10시가 넘어서야 마지막 아이를 하원시켰다. 그는 “교실 청소와 교구 제작 그리고 키즈노트에 사진 올리고 친구들 편지만 쓰면 퇴근할 수 있을 것 같다”고 끝나지 않은 업무를 꼬집었다.

영상을 본 누리꾼들은 “지나가는 유치원 교사다. 영상 너무 감정 이입된다”, “얼마 전 40도 고열에도 출근하고 돌아가신 유치원 교사 생각난다”, “진짜 영상 보고 눈물 날 뻔”, “현직인데 PTSD 온다”, “과장이 아니라 순화버전”, “현실은 더하다”, “학부모 진상은 본인이 진상인지 모른다” 등 공감과 분노가 섞인 댓글을 내놓았다.

해당 영상은 5000개 이상의 댓글이 달리며 폭발적인 관심을 받고 있다.