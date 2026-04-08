삼성 스마트폰·노트북·태블릿 인상 레노버·델·에이수스 PC 가격 조정 소니·MS 등 게임 기기까지 도미노 하반기 원자재 영향에 더 오를 수도

메모리 반도체 가격 급등 여파로 IT 기기 전반의 가격 인상이 본격화되고 있다. 스마트폰에 이어 노트북과 태블릿 출고가가 줄줄이 오르며 ‘칩플레이션’(칩+인플레이션)의 공포가 전방위로 확산하는 양상이다.

▶‘칩플레이션’ 여파…스마트폰 이어 PC, 노트북 줄인상=8일 업계에 따르면 삼성전자는 전날 0시를 기점으로 노트북과 태블릿 제품의 출고가를 일제히 인상했다.

출시된 지 일주일도 채 되지 않은 ‘갤럭시북6’ 시리즈가 직격탄을 맞았다. 사양에 따라 출고가가 17만~88만원 올랐다. 특히 ‘갤럭시북6 울트라’는 최대 90만원 가까이 인상되며 583만으로 치솟았다.

‘갤럭시북6 프로’도 25만~68만원 가격이 올랐고, 태블릿 제품인 갤럭시탭S10·S11 시리즈는 15만원 안팎, 갤럭시탭 FE는 약 8만원 인상됐다. 갤럭시탭 시리즈는 지난달에도 가격이 오른 바 있다.

이번 가격 인상은 스마트폰 출고가 인상에 이어 약 일주일만에 이뤄졌다. 삼성전자는 앞서 지난 1일 일부 플래그십 스마트폰의 공식 출고가를 인상했다.

갤럭시S25 엣지(512GB)는 163만9000원에서 174만9000원으로 11만원 올랐고, 갤럭시Z플립7과 Z폴드7(512GB)도 각각 9만4600원 인상됐다. 특히 Z폴드7 1TB 모델은 19만3600원 오르며 인상 폭이 가장 컸다.

부품 가격 상승에 따른 도미노 인상은 비단 삼성전자만의 문제가 아니다.

레노버는 올해 1월을 기점으로 씽크패드(ThinkPad), 리전(Legion) 등 기존 일부 제품 공급가를 15~30% 인상했다. 델(Dell)과 에이수스(ASUS)도 전문가용 워크스테이션과 게이밍 노트북을 중심으로 가격을 조정했다.

게임 전자기기 역시 가격 인상을 피하지 못하고 있다. 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)는 지난 2일 플레이스테이션 5(PS5) 전 모델의 글로벌 권장소비자가격을 인상한다고 밝혔다. 이번 조치로 표준 모델 기준 가격은 이전 대비 약 100~150달러가량 상승했다.

마이크로소프트(MS)는 작년 하반기부터 엑스박스(Xbox) 시리즈 X와 S의 가격을 단계적으로 인상하고 있다. Xbox 시리즈 X는 작년 초 대비 누적 인상액이 최대 200달러에 달한다. 보급형 모델인 시리즈 S도 출시가 대비 약 30% 이상 높은 가격에 판매되고 있다.

글로벌 IT 곳곳에서 원가 상승을 이겨내지 못하는 모양새다. 메모리는 스마트폰과 노트북, PC 전반에 들어가는 핵심 부품이다. 특히 대용량 저장공간과 고용량 RAM을 탑재한 프리미엄 모델일수록 원가 부담이 크게 반영된다. 제조사 입장에서는 비용을 자체 흡수하거나 소비자 가격에 전가하는 선택을 해야 하는 구조다.

올 1분기 범용 DRAM가격은 2025년 4분기 대비 약 90~95% 상승했고, 저장장치의 핵심 부품인 낸드플래시 역시 같은 기간 평균 55~60% 상승 추세다.

▶가격 인상 이제 시작일 뿐…하반기 더 오른다=하반기에도 가격 인상 바람이 더 거세질 가능성이 크다. 당장 삼성과 애플의 폴더블폰 신작이 원자재 비용 상승의 직격탄을 맞을 것으로 보인다.

올 9월 등장하는 애플의 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드(가칭)’은 최대 430만원에 달할 것이라는 전망까지 나왔다.

‘아이폰 폴드’의 예상 가격은 ▷256GB 모델 약 346만원) ▷512GB 모델 약 390만원 ▷1TB 모델 약 433만원 수준이다.

올 하반기 출시되는 삼성의 폴더블폰 ‘갤럭시Z 폴드8’도 가격 인상이 불가피하다. 지난해 출시된 ‘갤럭시Z 폴드7’은 ▷256GB 모델 237만9300원 ▷512GB 모델이 253만7700원 ▷1TB 모델이 293만3700원에 출시됐다.

전자제품의 핵심 부품인 D램의 가격이 1분기에 이어 올 2분기에 최대 50% 이상 급등할 것이라는 예측도 나온다.

박혜림 기자