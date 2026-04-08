최근 3년 월평균 집행금액 2.7배 금융위 2023년 11월 후 첫 여전채 매입 민간 금융권 지난달 9.7조 이상 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 중동 상황 대비를 위해 100조 규모의 시장안정프로그램을 운영 중인 가운데 3월 한 달간 이를 통해 회사채와 기업어음(CP) 등 총 2조4200억원을 매입한 것으로 나타났다. 이는 2022년 레고랜드 사태 이후 월간 최대 집행실적이다.

금융위원회는 8일 신진창 사무처장이 주재하는 금융시장반 회의, 김진홍 금융산업국장이 주재하는 금융산업반 회의를 각각 열고 중동 상황 이후 시장 동향과 대응 현황 등을 점검했다고 밝혔다.

먼저 금융시장반 회의에서는 채권·자금시장 안정프로그램 운영실적을 살폈다.

금융위에 따르면 시장안정프로그램은 지난달 회사채와 CP 등을 총 2조4200억원 매입했다. 이는 2022년 10~12월 레고랜드 사태 당시 월평균 집행 규모(2조7200억원) 이후 월간 최대 규모다. 2023~2025년 월평균 집행 규모가 8900억원 수준이라는 것과 비교하면 약 2.7배 수준이다.

금융위는 특히 2023년 11월 이후 처음으로 여전채 매입을 재개했으며 신용등급이 낮은(BBB 이하) 중소·중견기업 대상 채권담보부증권(P-CBO)도 올해 들어 처음 발행에 나서는 등 집행 속도를 높였다고 강조했다.

신진창 처장은 “최근 시장 금리의 절대 수준이 높아짐에 따라 기업의 실질적인 자금조달 부담이 가중될 수 있어 이를 매우 엄중하게 인식하고 있다”면서 “4월에도 시장안정프로그램의 적극적인 집행 기조를 이어가달라”고 당부했다.

그는 특히 “유가상승 등 에너지·공급망 위기에 영향을 받는 취약 산업군의 자금조달 지원에 더욱 신경 써야 한다”면서 “중동 상황 전개 양상에 따라 채권시장 변동성이 과도하게 확대되는 경우 시장안정프로그램 지원 규모를 즉각 확대할 수 있도록 준비해달라”고 강조했다.

금융산업반 회의에선 은행·보험·카드 등 민간 금융회사의 자체 지원 실적을 점검했다. 민간 금융권은 은행을 중심으로 신규자금 53조원+α 공급계획을 마련하고 만기연장·상환유예 등을 시행하고 있다. 민간 금융권은 지난달 9조7000억원 이상의 금융지원을 집행했다.

우선 은행은 3월 한 달간 8697건, 약 5조원의 자금을 신규 지원했으며 피해기업의 자금 운용 유연성을 위해 기존 대출 만기연장·원금 상환유예 1만921건(약 4조7000억원)을 실시했다. 외화 관련 수수료 인하·감면(280건) 등도 시행 중이다.

보험업권의 경우 생계형 배달 라이더를 지원하기 위해 전용 보험 보험료 인하를 실시한다. 자기신체사고 담보를 대상으로 보험료 20~30% 할인하는데 현재 3곳인 참여 보험사 확대를 검토할 예정이다.

또한 저출산 극복 3종 세트를 통해 4월 1~3일에만 약 3000건의 보험료 할인과 납입유예를 통해 약 6000만원을 지원했고 보험계약대출 우대금리 지원 등도 실시하고 있다. 차량 5부제 참여시 자동차보험 할인 등도 업계 태스크포스(TF)를 통해 마련하고 있다.

여신전문업권 역시 고유가·고물가 상황에 특화된 지원 프로그램 등을 운영 중이다. 카드사는 올해 4~5월 주유특화카드 발급·이용, K-패스 이용시 기존보다 확대된 다양한 혜택을 제공한다. 캐피탈사는 화물운송업계의 경영부담 완화를 위해 오는 10일부터(회사별 순차시행) 화물차 할부금융(차주 약 5만명, 취급잔액 약 4조원) 원금 상환을 최대 3개월간 유예할 예정이다.

김진홍 국장은 “금융지원 프로그램이 중동 상황으로 어려움을 겪는 기업과 소상공인, 국민께 적시에 충분하게 전달되는 것이 무엇보다 중요하다”면서 “각 업권에서 대외 불확실성이 위기로 이어지지 않도록 철저히 건전성을 관리하고 비상대응계획을 수시로 재점검하는 등 각별히 대비해달라”고 당부했다.