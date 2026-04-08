[헤럴드경제=최원혁 기자] 지하철에서 한 여성이 남성 승객을 폭행하며 난동을 부리는 사건이 발생했다.

7일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 사건은 지난 3일 부산 부전역에서 울산 태화강역 구간을 운행 중인 광역전철에서 벌어졌다.

제보자에 따르면 임산부석에 앉아 있던 여성은 옆 좌석에 가방을 올려두고 있었다. 이후 탑승한 중 남성이 여성에게 “가방을 놓아둔 자리에 앉아도 되냐”고 묻자 여성은 “내 가방 자리다”라며 언성을 높였다.

이에 남성이 “여기는 사람이 앉는 자리다”라며 가방을 들어 올리자 여성은 갑자기 일어나 “왜 내 가방 건드리냐”며 소리치며 남성의 뺨을 여러 차례 때렸다.

여성은 3개 역을 지나는 동안 폭언과 폭행을 이어간 것으로 전해졌다.

다른 승객의 신고로 열차 직원까지 출동해 제지했다. 하지만 여성은 직원에게도 욕설과 폭언을 퍼부으며 난동을 이어갔다. 결국 여성은 직원과 승객들에 의해 열차 밖으로 끌려 나갔다.

영상을 접한 누리꾼들은 “가방이 왜 좌석에 앉아”, “왜 맞아야 하는지 진짜 이해를 못 하겠다”, “내 가방 자리다고 하는 순간 피하는 게 맞다”, “개념 없는 사람은 얼굴 공개해야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.