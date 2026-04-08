패션쇼 의전 차량 15대 지원 ‘7시리즈’·M 전용 초고성능 SAV ‘XM’ 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 공식 파트너로 참여한 미스지콜렉션 ‘2026 F/W 컬렉션’ 패션쇼가 성공적으로 막을 내렸다.

8일 BMW 코리아에 따르면, 하이엔드 여성 의류 브랜드 미스지콜렉션은 지난 7일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 애스톤 하우스에서 2026 F/W 컬렉션 패션쇼를 개최했다. 이번 쇼는 ‘비욘드 더 클래식’을 주제로, 정통 테일러링의 틀에서 한 걸음 나아가 보다 유연하고 입체적인 실루엣을 통해 확장된 클래식의 새로운 방향성을 제시했다.

BMW 코리아는 지난 시즌에 이어 이번 미스지콜렉션 2026 F/W 컬렉션에도 공식 파트너로 참여해 플래그십 세단 BMW 7시리즈 7대와 M 전용 초고성능 전기화 모델 XM 8대 등 총 15대의 럭셔리 클래스 모델을 의전 차량으로 제공했다.

아울러 패션쇼 현장에는 고객의 안목과 취향을 정교하게 반영하는 맞춤형 주문 서비스 ‘BMW 인디비주얼’이 적용된 BMW 750e xDrive M 스포츠 프로 투톤 모델을 전시했다.

배우 한지혜, 차예련, 방송인 안현모, 아이돌 그룹 알파드라이브원 등 유명 연예인들이 BMW 럭셔리 클래스 모델을 타고 행사에 참석했으며, BMW 럭셔리 클래스만의 품격 있는 존재감은 패션쇼의 차별화된 공간 연출과 조화를 이뤘다.

의전 차량으로 제공된 BMW 7시리즈는 압도적인 존재감과 세련된 디자인, 천장에서 내려오는 31.3인치 BMW 시어터 스크린을 비롯한 혁신적인 인포테인먼트 시스템을 갖춰 새로운 차원의 이동 경험을 선사하는 모델이다.

함께 선보인 BMW XM은 M 하이 퍼포먼스 라인업 최초의 플러그인 하이브리드 시스템을 적용한 전기화 모델이다. BMW M 브랜드 고유의 정체성과 진보적인 디자인이 반영된 내외관, 혁신적인 M 하이브리드 드라이브 시스템이 구현하는 강력한 주행 성능을 통해 초고성능 SAV만이 제공할 수 있는 독보적인 경험을 탑승객에게 전달한다.

한편, BMW 코리아는 7시리즈를 포함한 BMW 럭셔리 클래스 소유 고객을 대상으로 차별화된 멤버십 서비스 ‘BMW 엑설런스 클럽’을 운영하고 있다. 올해부터는 새로운 럭셔리 라이프스타일 프로그램 ‘큐레이션 바이 엑설런스’를 선보이며, 회원들은 ▷골프 ▷아트 전시 ▷위스키 클래스 ▷웰니스 체험 등 매월 엄선된 콘텐츠 중 원하는 프로그램을 선택해 연 2회까지 참여할 수 있다.

이 외에도 BMW 엑설런스 클럽 회원은 BMW 레이디스 챔피언십 우선 초청, 에어포트 서비스, 제주 럭셔리 클래스 렌터카, 사고차 케어 서비스, 로너 카 서비스 등 다채로운 럭셔리 라이프스타일 혜택을 누릴 수 있다.