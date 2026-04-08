[헤럴드경제=박연수기자] 컬리는 1분기(1~3월) 라이브 방송 누적 조회수가 전년 동기 대비 40% 증가했다고 8일 밝혔다.

컬리는 올 들어 3월 말까지 총 47회 라이브 방송을 진행했다. 회당 평균 조회수는 약 24만회다. 분기 최고 조회수 방송은 더마 브랜드 세타필 방송으로 50만 조회수를 기록했다.

HMR(가정간편식) 상품의 고객 호응이 높았다. 1, 2월에 방송한 ‘거대곰탕’과 ‘오봉집’은 분당 주문 건수가 각각 420개와 200개를 기록했다. 1분기 최고 분당 주문 건수다.

한우, 한돈, 사과, 딸기 등 신선식품도 높은 구매전환율을 기록했다. 3월 방송된 컬리 자체 브랜드 ‘KF365 한우’는 시청자 수 대비 구매전환율이 7%에 육박했다.

컬리는 22년 라이브 방송을 시작한 이래 판매 상품군을 식품에서 비식품으로 확대하고 있다. 뷰티와 리빙 수요가 늘어난 가운데 올 1분기는 비식품군 편성 비중이 절반을 넘어섰다.

컬리 관계자는 “큐레이션 기반의 엄선된 상품 특성과 방송 중 주문하면 다음 날 새벽 바로 받을 수 있다는 편리함에 라방을 찾는 고객이 꾸준히 늘고 있다”며 “올해는 상품군도 늘리고 구매 혜택과 쇼핑 경험은 더욱 강화해 컬리만의 색다른 쇼핑 즐거움을 제공하는데 힘쓸 예정”이라고 말했다.