OLED·더 프레임 프로 TV 등 14종

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자의 2026년형 OLED(유기발광다이오드) TV와 사운드바 등 14개 모델이 독일 ‘TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)’로부터 ‘탄소저감(Product Carbon Reduction)’ 인증을 받았다.

또 마이크로 RGB TV와 미니LED TV 등 20개 모델에서 제품 전 생애주기에서 발생하는 온실가스 배출량을 평가하는 ‘탄소 발자국(Product Carbon Footprint)’ 인증을 획득, 프리미엄 라인업 전반에서 친환경 경쟁력을 입증했다.

TÜV 라인란드는 제품의 제조, 운송, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 자체 기준에 따라 평가해 ‘탄소 발자국’ 인증을 부여한다.

이 가운데 기업의 지속적인 탄소배출 저감 노력을 통해 기존 동급 제품 대비 탄소 배출량을 줄인 제품에는 ‘탄소저감’ 인증도 수여한다.

삼성전자는 2021년 Neo QLED TV로 4K 이상 해상도를 가진 TV 최초로 ‘탄소저감’ 인증을 받은 이후 QLED, OLED, 라이프스타일 TV, 모니터, 사이니지 등으로 인증 범위를 확대해왔다.

올해 마이크로 RGB·OLED·더 프레임 프로 등 프리미엄 모델 중심으로 인증을 획득했다.

특히 TV뿐 아니라 제품군 전반으로 탄소 중립 노력을 확대해 2026년형 사운드바 Q990H는 ‘탄소 발자국’과 ‘탄소저감’ 인증을 동시에 획득했다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “글로벌 TV 시장을 선도하는 1위 기업으로 압도적인 화질 기술력은 물론 더 나은 미래를 만들기 위해 제품 전 생애주기에 걸쳐 탄소 중립에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.