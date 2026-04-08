최근 지속되는 고금리 기조와 원자재 가격 상승으로 인한 공사비 증가로 주택 마련을 희망하는 수요자들의 부담이 가중되고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 경기도 안성시 당왕지구 중심 입지에 위치한 ‘안성 금호어울림 더프라임’이 합리적인 주거 대안을 제시했다는 평가를 받고 있다.

안성 당왕지구는 주거와 상업 시설이 조화를 이루는 계획도시로, 해당 단지는 지구 내에서도 핵심적인 위치를 선점하고 있다. 단지 인근에는 대형 의료시설과 교육 기관, 관공서 등 생활 필수 인프라가 밀집해 있어 정주 여건이 우수하다는 평가를 받는다.

광역 교통망 접근성도 우수하다는 평가다. 구리~세종 간 고속도로 안성맞춤IC가 인접해 있어 서울 및 수도권 주요 도시로의 이동이 용이하다. 이러한 교통 호재는 향후 지역 간 연결성을 강화하고 주민들의 이동 편의성을 크게 개선할 것으로 전망된다.

또한 해당 단지는 불확실한 부동산 시장 환경에 대응하여 실거주자 중심의 ‘선택형 주거 구조’를 채택했다. 이는 일정 기간 먼저 거주해 본 뒤 향후 주택 소유 여부를 결정할 수 있는 방식으로, 초기 주택 구입에 따른 심리적·경제적 부담을 완화한 것이 특징이다.

특히 입주 후 3년간 실제 거주 과정을 거치며 주택의 가치를 직접 체감할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 장기 거주 시 초기 확정된 조건으로 소유권 이전이 가능해, 향후 시장 변동성에 따른 불안 요소를 줄이고 안정적인 주거 계획을 수립할 수 있도록 돕는다.

민간임대주택 형태로 공급되는 ‘금호어울림 더프라임’은 각종 규제로부터 상대적으로 자유롭다. 취득세나 재산세 등 주택 보유에 따른 세금 부담이 적으며, 주택 수 산정 기준에 포함되지 않아 기존 유주택자도 접근이 가능하다.

청약 통장 유무와 관계없이 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있어 진입 장벽을 낮춘 점도 특징이다. 부동산 업계 관계자는 규제가 강화될수록 수요자 중심의 안정적인 주거 전략이 중요해진다며, 민간임대주택이 실질적인 주거 안정을 꾀할 수 있는 대안으로 떠오르고 있다고 설명했다.