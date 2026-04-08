- 8일, 세계식육과학기술학회와 협약 체결…식육과학기술 분야 국제 협력·산업 발전 시너지 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 8일 대전시청에서 세계식육과학기술학회 조직위원회, 대전관광공사와 ‘제72회 세계식육과학기술학회(ICoMST 2026) 개최 업무협약’을 체결했다.

‘제72회 세계식육과학기술학회(ICoMST 2026)’는 오는 8월 9일~14일까지 6일간 대전컨벤션센터에서 개최할 예정이다.

이번 협약에 따라 각 기관은 학회 준비 및 운영 과정에서 유기적인 업무체계를 구축하고, 행정·재정적 지원과 함께 국제학회 개최 도시로서의 위상 제고 등 다양한 분야에서 협력키로 했다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “식육과학기술 분야의 최신 연구 동향과 기술을 공유하고 국제 협력을 확대하는 중요한 학술 행사를 대전에서 개최하게 돼 매우 뜻깊다”며 “이번 학회를 통해 도출된 연구 성과가 향후 정책과 축산 식품 산업 발전에 실질적으로 기여되길 기대한다”고 말했다.