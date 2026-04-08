‘와인25플러스’로 지역맥주 연결…첫 파트너에 ‘버드나무 브루어리’

[헤럴드경제=정대한 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 지역 수제맥주 연결 프로젝트 ‘전국 수제맥주 여행’을 시작한다고 8일 밝혔다. 지역의 대표 수제맥주를 소개하고, 소상공인과 동반 성장을 도모하는 상생형 플랫폼이다.

첫 파트너는 강릉 ‘버드나무 브루어리’다. 1926년 강릉합동양조장 터를 기반으로 국내 최초 쌀맥주를 생산한 브루어리다. 제품은 영동권 일부 점포에서만 제한적으로 판매됐다. GS25는 주류 스마트오더 플랫폼 와인25플러스를 통해 미노리세션·즈므블랑·하슬라 IPA·백일홍 레드에일·커피포터 등 6종으로 구성한 ‘버드나무 브루어리 믹스팩(355㎖×6입)’을 3만5000원에 선보인다.

앞서 강릉 지역 GS25 36개 점포에서 판매된 버드나무 브루어리의 지난해 매출은 전년 대비 41% 증가했다. GS25는 2025년 ‘주루마블 8도 8색’ 프로젝트를 통해 수제맥주 매출이 56% 신장했다. 관련 상품도 16종에서 51종으로 219% 늘었다. 이번 프로젝트로 지역 브루어리 협력 모델을 확대한다는 방침이다.

엄진호 GS리테일 와인25플러스 매니저는 “와인25플러스는 단순한 주류 판매 플랫폼을 넘어 지역 브루어리와 고객을 연결하는 상생 연결 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “앞으로도 전국 각지의 우수한 로컬 상품을 발굴해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.