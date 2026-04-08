5월 7일 개강해 7월 16일까지 진행…기업 2세·차세대 경영 후보자·핵심 인재 대상 AI 조직운영·성과관리·협상·비즈니스 모델 기획 교육…상해 연수·현장 방문도 포함

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이노비즈협회는 AX 시대에 대응할 이노비즈 기업의 미래 리더를 육성하기 위해 ‘2026 제4기 차세대 경영자 아카데미’ 교육생을 모집한다고 밝혔다.

이번 아카데미는 ‘함께 배우고 연결되며 미래를 만드는 차세대 경영자 공동체’를 슬로건으로 내걸고, 기업 2세와 차세대 경영 후보자, 임원 및 핵심 인재를 대상으로 운영된다. 단순한 지식 전달을 넘어 리더십 함양, 신사업 개발, 인적 네트워크 구축을 핵심 목표로 삼았다.

교육 과정은 오는 5월 7일 입학식을 시작으로 7월 16일까지 매주 목요일 경기 판교 이노비즈협회 대회의실에서 진행된다.

이번 4기 과정은 AX에 특화한 커리큘럼을 전면에 내세운 것이 특징이다. AI 기반 조직 운영 및 리더십, AX 시대의 성과관리 전략, 협상의 기술, 린 캔버스를 활용한 비즈니스 모델 기획 등 실무 중심의 액션러닝 프로그램으로 구성됐다.

현장성을 높인 프로그램도 포함됐다. 5주 차에는 상해 자동화·로봇 전시회 참관을 포함한 해외연수가 예정돼 있으며, 9주 차에는 AX를 통해 사업 전환에 성공한 기업 현장을 방문한다. 마지막 11주 차에는 김대식 KAIST 교수가 ‘AX 시대의 효과적인 경영 대응 전략’을 주제로 강연에 나설 예정이다.

이노비즈협회 관계자는 “AX 시대에는 리더십의 재정의와 혁신적 신사업 전략이 이노비즈 확인 기업의 필수 생존 조건이 되고 있다”며 “실무 중심의 액션러닝을 통해 차세대 경영자들이 기업의 미래 성장 동력을 직접 설계할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

이번 과정은 35명 한정 선착순으로 마감되며, 이노비즈협회 회원사에는 교육비 할인 혜택이 제공된다. 신청과 상세 문의는 이노비즈협회 차세대 경영자 아카데미 사무국을 통해 가능하다.