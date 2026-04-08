[헤럴드경제=도현정 기자] 로이터 통신은 8일 이스라엘 매체를 인용해 미국과 이스라엘, 이란이 받아들인 2주 휴전안에 레바논에 대한 공격을 중단하는 내용도 포함됐다고 보도했다.
kate01@heraldcorp.com
입력 2026-04-08 08:45:53
[헤럴드경제=도현정 기자] 로이터 통신은 8일 이스라엘 매체를 인용해 미국과 이스라엘, 이란이 받아들인 2주 휴전안에 레바논에 대한 공격을 중단하는 내용도 포함됐다고 보도했다.
[단독] 한병도·송언석, 내주 공개 오찬…여야 ‘협치’ 물꼬 트나
[헤럴드경제=윤채영 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 내주 공개 오찬 회동을 갖고 주요 현안에 대해 논의에 나서는 것으로 확인됐다. 전날 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 종료 이후 양당 원내대표가 첫 공개 회동을 갖는 것으로, 그동안 비공개로 해왔던 회동을 공개 일정으로 전환하는 등 여야 협치를 부각하기 위한 행보로
“아이가 무슨 죄가 있겠어”…‘80세’ 김용건, 6살 늦둥이 아들 향한 애틋함
[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김용건이 늦둥이 막내아들을 향한 각별한 애틋함을 드러냈다. 6일 tvN 스토리 ‘남겨서 뭐하게’에는 김용건이 출연해 이영자, 정선희, 임창정과 이야기를 나눴다. 이날 정선희는 김용건에게 “장난도 좋아하고 유머러스하니까 손자와 잘 놀아주고 잘 통하지 않냐”고 물었고 이영자 역시 “다른 방송에서 손자와 노는 모습이 많이 나온다”고 거들었다. 이에 김용건은 “손자는 이제 30개월 접어들었는데 아직 어리다”며 “근데 나는 놀아줄 애가 또 있잖아”라며 늦둥이 아들을 언급했다. 그러면서 “얘는 내가 이제는 쫓아다녀 주지 같이 놀아주는 건 사실 힘들다. 못 따라다닌다”고 덧붙였다. 이를 들은 이영자가 “늦둥이를 보면 더 회춘할 것 같다”고 하자 김용건은 “내가 젊은 나이도 아니고. 처음에 (애가 생겼을 때는) 너무 힘들었다”고 털어놨다. 그러면서 “큰아들과 둘째가 ‘축복이라고 생각하세요’라며 힘을 실어줬다. 아이가 무슨 죄가 있겠냐”며 “하루라도 더 보자고 생각한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하