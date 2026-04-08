이스라엘의 폭격으로 폐허가 된 레바논 베이루트 시내의 모습[타스 통신]
이스라엘의 폭격으로 폐허가 된 레바논 베이루트 시내의 모습[타스 통신]

[헤럴드경제=도현정 기자] 로이터 통신은 8일 이스라엘 매체를 인용해 미국과 이스라엘, 이란이 받아들인 2주 휴전안에 레바논에 대한 공격을 중단하는 내용도 포함됐다고 보도했다.


kate01@heraldcorp.com