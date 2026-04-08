4일 청소년 20명 위촉… 기획·홍보·평가까지 전 과정 참여 축제 직접 만드는 경험 통해 리더십·협업 역량 강화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구는 지난 4일 우이동 청소년문화센터에서 ‘2026년 제3기 강북청소년축제기획단’ 위촉식을 개최했다.

이날 행사에서는 청소년과 청소년지도자 등 총 20명으로 구성된 ‘제3기 강북청소년축제기획단’에게 위촉장이 수여됐다. 지난해 제2기 활동 사례를 공유하고, 기획단의 역할과 운영 방향을 안내하는 오리엔테이션도 함께 마련됐다.

올해로 3기를 맞은 강북청소년축제기획단은 단순한 축제 참여를 넘어, 축제의 주체로서 활약하는 것이 특징이다. 이들은 프로그램 기획과 홍보, 사후 평가 등 축제 전 과정에 주도적으로 참여해 스스로 축제를 만들어가는 경험을 쌓게 된다.

구는 이러한 활동이 청소년들에게 축제 기획과 운영 과정에서 필요한 리더십과 책임감을 심어주는 것은 물론, 또래와의 협업을 통해 소통 능력을 강화하고, 창의적인 아이디어를 실현하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.