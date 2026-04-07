팔란티어·스킬드AI 대표와 현지 회동 팔란티어 경영진과 AX 인사이트 나눠 스킬드AI, 휴머노이드 성과·미래 점검 美벤처 투자사, AI 전진기지 역할 당부

구광모 ㈜LG 대표가 글로벌 AI(인공지능) 혁신의 최전선에 있는 실리콘밸리를 찾았다. LG의 AI 사업화 방향을 명확히 하고, 실행의 속도를 높이기 위한 행보다.

구 대표는 지난 2일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 AI 소프트웨어 분야의 글로벌 톱 티어 기업 팔란티어의 알렉스 카프 창업자 겸 CEO(최고경영자)와 세계적 권위의 로봇 지능 개발 기업 ‘스킬드AI’의 디팍 파탁·아비나브 굽타 공동 창업자를 차례로 만났다.

이번 회동은 LG의 AI 사업화 방향과 피지컬AI 분야의 우선순위를 명확히 해 신속한 성과 창출에 집중하겠다는 의미를 갖는다. 팔란티어와 스킬드AI는 각각 기업 운영체계의 AX(AI 전환), 피지컬AI 시장에서 독보적인 역량을 갖추고 있다는 평가를 받는다.

▶팔란티어와 AI 통한 혁신 사례 공유=구 대표는 이날 알렉스 카프 등 팔란티어 주요 경영진을 만나 온톨로지(Ontology, 기업 내 분산되고 파편화 된 데이터를 통합하는 수준을 넘어 이를 유기적으로 연결해 실시간 시뮬레이션을 가능케 하는 기술)와 AI 기반의 의사결정 체계, 이를 통한 주요 혁신 사례에 대해 논의했다.

팔란티어는 세계 주요 기업과 협력하며 쌓아온 데이터 통합 기술과 AI 기반의 신속한 의사결정 기술을 통해 제조·금융·물류 등 다양한 산업 영역에서 독보적인 AX 성과를 내고 있다.

특히 구 대표는 팔란티어 기술의 제조 및 산업 현장에서의 성과에 관심을 가지며 벤치마킹 요소와 협업 가능성 등을 모색하고, LG의 AX 및 AI 사업화의 실행력을 더 높일 수 있는 방안 등을 구상했다.

▶스킬드AI서 LG 로봇·제조 피지컬AI 구현 방향 점검=구 대표는 또 스킬드AI 사옥에서 두 공동창업자를 만나 스킬드AI의 지능을 장착한 휴머노이드 시연에 참관, 피지컬AI 생태계가 산업 현장에 미칠 파급력 등을 점검했다.

특히 구 대표는 스킬드AI의 성장 전략과 선도적 로봇 지능 기술을 보며, LG의 로봇 사업과 제조 현장 피지컬AI 구현의 방향성 등을 점검한 것으로 알려졌다.

스킬드AI는 피지컬AI 분야의 세계적 권위자인 디팍 파탁·아비나브 굽타 카네기멜론대 교수가 공동 창업한 기업으로, 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 파운데이션 모델(RFM) 영역에서 글로벌 톱 티어 기업으로 꼽힌다. 소프트뱅크, 엔비디아 등 세계적인 기업이 전략적 투자를 단행하기도 했다.

LG는 자율주행로봇(AMR)을 기반으로 서빙·배송·가이드 등 접객(Hospitality) 산업과 운반·적재 등 물류센터에 로봇 기술을 적용했으며, 최근에는 휴머노이드를 활용한 홈 로봇 사업을 추진 중이다.

지난해에는 LG CNS가 스킬드AI와 국내 최초로 전략적 협력 계약을 체결하고, LG의 기업형 벤처캐피털(CVC)인 LG테크놀로지벤처스를 통해 지분 투자를 단행했다. LG CNS는 스킬드AI의 로봇 파운데이션 모델 기반의 산업용 AI 휴머노이드 로봇 솔루션을 개발할 예정이다. 이 솔루션은 제조, 물류 등 산업 현장의 데이터로 최적화 되어 기존 로봇이 하기 어려웠던 다양한 작업을 지원한다.

LG CNS는 향후 스킬드AI의 로봇 파운데이션 모델과 자체 로봇 솔루션 기술력을 결합해 제조 현장 등 다양한 영역에서 로봇 서비스 사업을 가속화 할 계획이다. 아울러 LG이노텍은 스킬드AI와 부품 공급 관련 협업을 모색할 예정이다.

▶LG테크놀로지벤처스 찾아 미래 투자 점검=아울러 구 대표는 그룹의 미래준비를 위한 투자 허브 LG테크놀로지벤처스도 찾아 미래 투자 전략을 점검했다.

구 대표는 김동수 LG테크놀로지벤처스 CEO(부사장)를 비롯한 경영진과 만나 “AI 패러다임 전환 속 선제적 투자로 그룹 미래 포트폴리오의 한 축을 만들 수 있는 전진기지 역할을 해달라”고 당부했다.

구 대표는 최근 주요 계열사 사장단 40여 명이 참석한 사장단 회의에서 “AX 시대에 가장 중요한 것은 속도이며, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하기에 사업의 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 빠르게 실행해 성과를 축적하고 확산해야 한다”고 강조한 바 있다. 서경원 기자