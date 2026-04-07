사칭범, 공무원 정보 확보해 공문·명함 등 위조 구 “계좌 입금 요구 없어”… 의심 시 사실 확인 당부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 최근 소속 공무원 및 복지관 등 유관기관 명의를 도용한 물품 주문 등 사칭 사기가 잇따르자 구민과 관내 기관을 대상으로 피해 예방에 나섰다.

최근 사칭범이 피해자를 가장해 공무원의 이름과 전화번호를 확보한 뒤 이를 범죄에 악용하는 사례가 발생하고 있으며, 사칭 대상과 수법도 점차 다양해지고 있다.

이 같은 사칭 범죄는 철물점, 인테리어, 청소용품, 커튼 업체 등 다양한 업종의 소상공인을 대상으로 이뤄지고 있다. 물품 견적이나 선입금을 요구하는 방식이 주로 사용된다.

이에 따라 은평구 재무과는 공식 누리집과 유관기관 담당 부서, 계약 발주부서 등을 통해 공무원 사칭 사례를 구민과 소상공인 등에 적극 공유하며 피해 확산 방지에 나서고 있다.

구 관계자는 “공무원 및 유관기관이 물품 구매 대행이나 계좌로 현금 입금을 요청하는 일은 없다”며 “이 같은 요청을 받을 경우 반드시 사실 여부를 확인해야 한다”고 강조했다. 특히 “개인 연락처나 사설 전자우편을 통한 요청은 각별한 주의가 필요하다”고 덧붙였다.

구는 앞으로도 사칭 범죄 예방을 위한 홍보와 안내를 강화할 계획이며, 주민 피해를 최소화하기 위해 적극 대응해 나갈 방침이다.