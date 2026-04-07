[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 정선희가 힘들 때 자신을 도와준 동료들에 고마움을 표현했다.

6일 방송된 KBS 2TV ‘말자쇼’는 ‘인생의 타이밍’ 특집으로 꾸며진 가운데 게스트로 정선희가 출연했다.

이날 방송에서 정선희는 인생의 은인들을 언급하며 “사실 그분들이 수혈해 줬다고 해도 과언이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “사실 정말로 절망적인 상황이었다. 그런데 개그맨 동료들이 이야기를 듣고 수억 원을 한 번에 모아줬다”며 “집이 경매로 잡힌 걸 모르고 있었는데 집이 넘어갈 무렵에 하루 만에 도와줬다”고 전했다.

당시 정선희는 동료들에 도움을 요청하려고 했으나, 그마저도 용기가 나지 않았다. 이때 이경실이 먼저 나서 후배들에 상황을 설명했고, 후배들이 소문을 내며 정선희를 돕기 시작한 것이다.

정선희는 “그때 이경실 씨가 먼저 나서서 후배들한테 상황을 설명해 주고 활동적인 친구들이 상황을 퍼뜨려줘서 그렇게 모인 액수가 꽤 컸다”며 “아마 그거를 갚으려는 책임감이 나를 몇 년 살게 했던 거 같다”고 털어놨다.

정선희는 “사실 다 놓고 죽고 싶어도 빚을 갚고 죽자는 생각을 했다. 무책임하지 않냐. 그렇게 가고 싶지는 않았기 때문에 그 친구들이 어쩌면 살린 거다. 이 자리를 빌려서 다시 한번 감사드린다”고 전했다. 그러면서 “아직 세 분이 자꾸 계좌를 얘기 안 해주고 있다. 부담스럽다. 이제는 계좌를 좀 달라”고 덧붙였다.

앞서 정선희는 2021년 이경실의 유튜브 채널에 출연했을 당시에도 해당 일화를 언급한 바 있다. 그는 “집이 넘어갔고 1차 경매가 끝난 후 2차로 최후통첩해 왔을 때 이경실 언니한테 전화가 왔다”며 “언니가 너무 번개 같은 속도로 다른 개그맨 동료들한테 다 연락해서 그날 3억 5000만 원을 보내줬다”며 고마움을 드러냈다.