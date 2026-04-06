[헤럴드경제=서영상 기자] 강훈식 청와대 비서실장은 6일 공정거래위원회의 담합 대응 성과를 높세 평가하고 내부고발자 색출 등 불법 행위에 대한 강력 대응을 주문했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “강 비서실장은 공정거래위원회가 기업의 담합행위에 대해 엄정히 대응하고 있고, 적발된 기업들이 부당하게 인상한 가격을 인하하는 등 실질적인 효과도 나타나고 있다고 평가했다”고 전했다.

강훈식 실장은 “일부 기업에선 반성 없이 내부고발자를 색출하거나 증거를 인멸하는 등 위법 행위를 지속하고 있다”고 지적하며, 공정위와 검찰 등 관계기관에 상황을 면밀히 점검하고 필요시 즉각 대응할 것을 당부했다.

또 보복 대행 범죄의 심각성을 지적하며 “불법 광고·중개 행위까지 포함해 관련 범죄를 적극 수사해달라”고 경찰에 주문했다.

그러면서 “보복 대행은 개인 간 갈등을 법적 절차가 아닌 폭력으로 해결하려는 불법행위로, 사적 보복을 알선하는 중대한 범죄”라고 했다.

아울러 “봄철을 맞아 초중고교의 수학여행과 체험학습이 본격화되는 가운데 안전에 대한 우려도 제기되고 있다”며 교실 밖 활동에 대한 사전 점검과 지원을 병행할 것을 주문했다.