[SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’]
[SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’]

[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘하트시그널4’ 출신 크리에이터 김지영이 남편과 매일 함께 샤워한다고 말해 눈길을 끌었다.

6일 공개된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 선공개 영상에서는 김지영과 남편 윤수영의 아침 일상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에서 잠옷을 맞춰 입은 김지영 윤수영 부부는 일어난 직후 뽀뽀를 하고 손을 잡고 거실로 나오는 등 결혼 3달 차 신혼부부의 면모를 드러냈다.

특히 두 사람이 함께 화장실로 들어가는 장면이 공개되며 궁금증을 자아냈다. 문이 닫힌 뒤 물소리가 들리자 스튜디오에서는 “뭐냐”는 반응이 터져 나왔다.

이에 김지영은 “남편과 샤워를 같이 한다. 매번 같이 한다”고 밝혀 현장을 술렁이게 했다.

[SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’]
[SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’]

지난해 4월 재혼한 이상민은 “같이 샤워하는 것을 의아해하는 사람들이 많더라”며 “나는 아내와 반신욕도 같이한다”고 밝혔다.

한편 김지영은 지난 2023년 채널A ‘하트시그널4’에 출연해 청순한 매력으로 많은 사랑을 받았다. 이후 유튜버 및 인플루언서로 활동해 왔다. 지난 2월 6세 연상의 ‘트레바리’ 창업자 윤수영 대표와 결혼해 신혼생활을 이어가고 있다.

이상민은 지난해 4월 10살 연하의 비연예인 여성과 재혼했다.


choigo@heraldcorp.com