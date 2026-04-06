[헤럴드경제=민상식 기자] 미국과 이란이 일단 휴전 합의 후 종전을 논의하는 2단계 협상으로 구성된 중재안을 수령했다고 로이터 통신이 6일(현지시간) 보도했다.

이번 사안을 잘 아는 소식통에 따르면 이란 전쟁의 중재국인 파키스탄은 양측의 적대 행위 종식을 위한 계획을 마련해 이날 미국과 이란에 전달했다.

연합뉴스에 따르면 중재안은 즉각적인 휴전 후 종전을 비롯한 포괄적인 최종 합의로 이어지는 2단계 접근을 골자로 한다.

만약 계획안에 관한 합의가 이뤄질 경우 양측은 즉각 휴전하고, 이는 호르무즈 해협의 재개방으로 이어질 것이라고 소식통이 전했다.

소식통에 따르면 양측은 이후 15∼20일에 걸쳐 최종 합의를 모색한다. 최종 합의를 위한 제안에는 이란의 핵무기 포기와 대이란 제재 완화 및 동결자산 해제 등 내용이 포함될 것으로 전해졌다.

이와 관련, 파키스탄 육군 참모총장은 이날 JD밴스 미국 부통령, 스티브 윗코프 미 중동특사, 아바스 아라그치 이란 외무장관과 각각 통화했다고 로이터통신이 전했다.

다만, 이 소식통은 전달된 중재안에 담긴 사항들에 관해 아직 합의가 이뤄진 것은 아니라고 설명했다.

이란 측은 계획안을 수령한 사실은 확인하면서도, 자국의 기존 입장에서 쉽게 물러나지 않겠다는 강경한 태도를 보였다.

이란 측 고위 관계자는 “이란은 파키스탄의 제안을 수령했으며, 현재 이를 검토 중”이라면서도 “이란은 결정을 내리는 데 있어 어떠한 데드라인(시한)이나 압박도 수용하지 않을 것”이라고 로이터통신에 말했다.

이 관계자는 “이란은 현재 미국이 영구적 휴전을 위한 준비가 부족하다고 판단한다”며 “일시적인 휴전과의 교환이라면 호르무즈 해협을 재개방하지 않을 것”이라고 밝혔다.