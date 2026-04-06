기존 차량 10부제서 전환…임직원 참여 독려 사업장 내 절전 활동 지속 병행 등으로 에너지 절감 실효성 제고 에너지 절감 단계적으로 확대, 정부 정책에 적극 동참

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성이 정부의 에너지 절감 정책에 적극 동참하고자 차량 10부제 실시에 이어 차량 5부제로 확대 시행한다고 6일 밝혔다.

삼성은 “글로벌 에너지 위기 상황에서 정부의 에너지 절감 기조에 부응하고 기업 차원의 추가적인 절감 노력을 강화하기 위한 취지”라고 밝혔다.

앞서 정부는 지난 1일 공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 5부제 시행 등 에너지 수요 억제 조치를 발표한 바 있다.

삼성은 지난 3월 25일 차량 10부제를 실시한데 이어 정부의 추가 대책 발표에 따라 이를 한 단계 강화했다.

이번 차량 5부제는 국내 모든 사업장을 대상으로 적용되며, 임직원 자율 참여를 원칙으로 운영된다. 삼성전자 등 주요 계열사는 4월 6일 사내 공지를 통해 관련 내용을 안내하고, 정부 정책 시행일인 8일부터 본격 시행할 예정이다.

다만 전기·수소차와 임산부 및 유아 동승 차량, 장애인 차량, 격오지 사업장 내 차량 등은 기존과 동일하게 예외 적용된다. 일부 업무용 차량은 사업장 여건에 따라 탄력적으로 운영된다.

삼성은 차량 5부제와 함께 사업장 내 절전 활동도 병행해 에너지 절감 효과를 높일 방침이다. 야외 조경, 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명을 소등하고, 휴일 미사용 주차 공간 폐쇄 및 소등 조치를 유지한다.

또 임직원 참여형 캠페인을 통해 퇴근 시 PC와 모니터 전원을 끄고, 실험장비 대기전력을 차단하는 등 일상 속 에너지 절약 실천을 독려할 계획이다.

삼성은 “향후에도 에너지 사용 효율을 높이기 위한 다양한 방안을 단계적으로 확대해 정부 정책에 지속적으로 동참하겠다”고 밝혔다.