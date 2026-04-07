- 외국인 수요 회복 타고 2026년 1분기 세전이익 흑자 달성

IPARK신라면세점은 2026년 1분기 세전이익 흑자를 기록하며 실적 개선 흐름을 이어갔다. 이번 분기 세전이익은 전년 동기 대비 수익성이 개선되며 안정적인 성장세를 나타냈다. 특히 2025년 영업이익 흑자 전환 이후, 2026년 1분기 세전이익까지 흑자를 기록했다는 점에서 의미 있는 성과로 평가된다.

이번 실적은 최근 외국인 방문객 증가와 글로벌 관광 수요 회복이 영향을 미친 것으로 분석된다. 관광 활성화 정책과 면세 산업 전반의 회복세가 맞물리며 매출 기반이 확대됐고, 이에 따라 손익 구조 역시 개선되는 흐름을 보였다.

특히 아이파크신라면세점은 K-패션과 K-컬처 상품을 중심으로 외국인 고객 수요 확대에 대응해왔다. 트렌디한 한국 브랜드와 문화 콘텐츠를 결합한 상품 구성이 매출 증가로 이어지며 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

또한 외국인 고객 편의성 제고를 위해 유니온페이, 알리페이 등 글로벌 페이먼트사와의 연계를 확대하고 K-뷰티 중심 프로모션을 강화한 점도 주요 요인으로 꼽힌다. 다양한 결제 환경과 맞춤형 마케팅 전략이 고객 유입 확대와 구매 전환율 개선에 기여한 것으로 보인다.

최근에는 CI를 기존 ‘HDC신라면세점’에서 ‘IPARK신라면세점’으로 변경하며 브랜드 정체성 강화에도 나섰다. 보다 직관적인 브랜드 이미지를 기반으로 고객 접점을 확대하고 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

아이파크신라면세점 관계자는 “관광 수요 회복과 외국인 고객 중심 전략이 실질적인 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 글로벌 고객을 겨냥한 상품 경쟁력과 마케팅을 강화해 지속적인 성장 기반을 이어갈 것”이라고 밝혔다.