국가기록원, ‘로제타 셔우드 홀의 두루마리 기행편지’ 맞춤형 복원·복제 지원 19세기 희귀자료로 32미터 두루마리 편지에 담긴 기행 여정과 조선의 생활상 사진

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 국가기록원은 7일 제54주년 ‘보건의 날’을 맞아 양화진기록관이 소장하고 있는‘로제타 셔우드 홀의 두루마리 기행편지’를 전면 복원해 최초로 공개한다고 6일 밝혔다.

복원된 기록물의 주인공인 ‘로제타 셔우드 홀’은 국내 최초의 여의사 교육기관인 ‘조선여자의학강습소’ 설립, 국내 최초 한글 점자 교재 제작 등 한국 현대 의학사에 지울 수 없는 발자취를 남긴 인물이다.

이번에 공개되는 기행 편지는 로제타가 1890년 9월 의료선교를 위해 미국을 떠날 때부터 1891년 1월 조선에 도착한 직후까지의 활동을 고향 가족에게 전하기 위해 쓴 것이다.

정갈한 영문 필기체로 낱장의 편지 94매를 이어 붙여 만든 이 편지는 가로 16.4㎝, 세로 길이가 31.8m에 달하는 방대한 두루마리 형태(총 2건)를 띄고 있다.

편지에는 1890년 9월 4일 샌프란시스코항에서 증기선을 타고 호놀롤루와 일본을 거쳐 10월 14일 조선에 도착하기까지 40일간의 태평양 횡단 노정이 상세히 기록돼 있다.

조선 도착 이후 1891년 1월 초까지 3개월간의 기록은 더욱 특별하다.

136년 전 외국인 선교사의 시선으로 본 당시 척박했던 조선의 의료 환경과 주민들의 일상이 생생하게 묘사돼 있어 한국 근대 의료의 시작과 생활상을 연구하는 데 매우 중요한 사료로 평가받는다.

특히, 전통 한옥 진료소인 ‘보구녀관(普救女館)’의 모습, 가마와 전통 혼례, 고종이 청나라 사절단을 맞이하는 행렬 등 로제타가 직접 촬영한 희귀 사진 59점이 함께 부착돼 있어 당시 시대상을 더욱 입체적으로 보여준다.

국가기록원은 약 18개월에 걸쳐 오염물질 제거와 탈락된 글씨의 결실부를 복원용 한지로 보강해 안정성과 보존성을 높였다.

또 두루마리 형태에 대한 물리적 손상 방지와 안정성·보존성 향상을 위해 원본 크기에 맞는 ‘굵게말이축’을 사용해 말림 횟수를 최소화해 편지를 안정화하고, 오동나무 상자에 보관해 복원처리를 완료했다.

이후 열람과 연구, 전시 등에 활용할 복제본 제작을 위해 고해상도 스캐너를 이용해 디지털화를 진행했다.

복원된 ‘로제타 셔우드 홀의 두루마리 기행편지’의 원문은 소장처인 양화진기록관 누리집과 국가기록원 누리집을 통해 누구나 확인할 수 있다.

이용철 국가기록원장은 “이번 ‘로제타 셔우드 홀의 두루마리 기행편지’가 복원돼 보건 의료 종사자를 기리기 위한 보건의 날에 국민에게 공개되고 연구 등에 활용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국가기록원이 보유한 우수한 복원 기술로 소중한 기록유산들이 안전하게 영구 보존될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 국가기록원은 역사적 가치가 높은 국가기록물의 보존 수명을 연장하고 후대에 전달될 수 있도록 2008년부터 ‘맞춤형 복원·복제 지원 서비스’를 운영 중이다. 현재까지 81개 민간·공공기관의 기록물 9272매를 복원했다.