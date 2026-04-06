- 6일 특별공급, 7일 1순위 청약 진행… 14일 당첨자 발표

코오롱글로벌이 부산광역시 사상구 엄궁동 엄궁1구역 재개발을 통해 공급하는 ‘엄궁역 트라비스 하늘채’가 6일 청약 일정을 시작한다.

청약은 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 14일이며, 정당계약은 27일부터 29일까지 실시한다.

1순위 청약은 모집공고일 기준 부산, 울산, 경남 거주 만 19세 이상 세대주 및 세대원, 유주택자 모두 신청 가능하다. 청약통장 가입기간 6개월 이상 요건과 지역 및 면적별 예치금액 기준을 충족하면 재당첨 여부와 무관하게 청약할 수 있다. 단, 2년 이내 가점제 당첨 이력이 있는 경우 추첨제로 청약해야 한다.

분양 대금 납부는 수분양자의 초기 자금 마련 일정을 고려해 계약금 일부 정액제 및 중도금 무이자 혜택 등의 조건이 적용된다.

해당 단지는 부산도시철도 사상~하단선 엄궁역(예정)과 연결될 예정이며, 평지 지형에 조성된다. 향후 엄궁대교가 개통할 경우 명지, 녹산국가산업단지 및 에코델타시티 지역으로의 이동 편의성이 개선될 것으로 예상되며, 승학터널 개통 시 부산 도심 접근성이 높아질 전망이다.

단지 주변으로는 롯데마트, 엄궁전통시장, 농산물유통단지 등 상업시설이 위치한다. 도보 통학이 가능한 거리에 엄궁초, 동궁초, 엄궁중 등 교육시설이 있다.

단지는 지하 5층에서 지상 최고 36층 규모로, 스카이라운지 및 스카이게스트하우스 등 커뮤니티 시설이 조성된다. 세대당 1.5대 수준의 주차 공간, 세대별 창고, 모바일 스마트도어록 등의 설계가 반영됐으며 일부 세대에서는 낙동강 및 승학산 조망이 가능하다.

총 1,670세대 규모로 조성되는 가운데 전용면적 59~155㎡ 1,061세대가 일반분양으로 공급된다. 입주 예정 시기는 2030년 2월이다.