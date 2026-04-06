- 경찰과 공조해 업체보관 조달청 비축물자 500톤 긴급 이동조치 및 수사의뢰

[헤럴드경제= 이권형기자] 정부의 차량용 정비축물자를 무단으로 사용한 조달업체가 적발됐다.

조달청(청장 백승보)은 요소수 생산 업체(경남 소재)가 보관 중이던 정부 비축물자(차량용 요소) 중 일부를 지난 3월 31일경 무단으로 사용한 정황을 파악하고, 해당업체를 경찰에 수사의뢰 했다고 6일 밝혔다.

현재 차량용 요소 정부비축은 조달청이 구매한 비축물자를 요소수 생산업체의 창고에 보관하는 타소비축 방식으로 운영 중이다.

중동 전쟁 발생 이후 조달청은 타소비축 중인 차량용 요소의 재고현황을 매일 점검해왔으며, 해당업체에도 정부비축 차량용 요소 국가 비축재고분을 철저히 관리할 것을 지시했다.

그럼에도 해당업체는 조달청의 지시를 무시하고, 조달청 재고조사가 이루어진 후 야간 등을 틈타 국가 비축 요소재고 일부를 무단으로 사용한 혐의를 받고 있다.

조달청 강성민 차장은 “현재 차량용 요소는 국내재고가 충분한 상태며, 추가로 확보한 계약물량이 향후 지속적으로 국내에 도입될 예정이므로 공급 차질 가능성은 거의 없다”며 “이번 조치는 국가 차원의 공급망 안정화에 전 국가적인 노력이 경주되는 상황에서, 공공의 자산인 비축물자를 사적으로 유용한 것에 대해 강력하게 대응한 것”이라고 설명했다.

한편, 조달청은 업체가 보관 중이던 조달청 소유 차량용 요소 총 700여 톤중 무단사용량 200여 톤을 제외한 잔여량 500여 톤을 조달청 비축기지로 즉시 이관시켰다.