[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 이철우 경북지사 예비후보 캠프는 김형동 국회의원(안동·예천)이 이 예비후보 공식 지지를 선언했다고 6일 밝혔다.

안동과 예천은 경북도청 신도시가 자리한 경북 북부권의 중심지이자 전체 북부권 민심의 향방을 가늠하는 핵심 지역이다.

따라서 이 예비후보 캠프는 경북의 전·현직 국회의원들과 지역 핵심 인사들이 이 예비후보와 밀접하게 소통하고 있다고 전했다.

더불어 경북 북부권이 지역구인 임종득 국회의원은 지난달 21일 이 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석한 데 이어 지난 5일에는 영주 당협에서 이 후보를 직접 만나 환대하며 힘을 실었다.

또 국민의힘 예비경선에 참여했던 임이자 국회의원도 지난달 25일에 이 예비후보 지지를 선언하고 캠프의 공동선대위원장을 맡았다.

이 예비후보 캠프 측은 지난 1일에는 예비경선에 참여했던 최경환 전 경제부총리 캠프 인사들이 이 예비후보 지지를 선언하며 합류했고 예비경선 주자였던 백승주 전 국회의원도 지지 선언에 동참했다고 밝혔다.

이 예비후보의 후원회장은 경주의 김석기 국회의원이, 총괄선대본부장은 경북도 경제부지사를 지낸 이달희 국회의원이 각각 맡고 있다.

이철우 예비후보 캠프 관계자는 “경북의 전·현직 국회의원들과 지역 핵심 인사들이 이철우 후보와 밀접하게 소통하며 ‘원팀’으로 뭉치고 있다”며 “북부권을 비롯한 도내 전역의 지지를 바탕으로 점차 대세론을 굳혀가고 있다”고 말했다.