- 대전 분양시장, 특정 입지 위주 실수요 집중... 도안신도시 등 신도심 선호 확대

- 도안신도시 약 2년 만의 분양 화제... 도안자이 센텀리체, 2천여 세대 브랜드 타운 조성

대전 분양시장이 ‘옥석 가리기’ 국면에 접어들고 있다. 특히 실수요자 사이에서는 단순히 신축 선호를 넘어 핵심 입지 및 1군 브랜드 중심으로 수요가 집중되는 현상이 뚜렷해지고 있다.

일례로 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 11월 청약을 진행했던 도룡자이 라피크의 경우, 1순위 청약에서 평균 15.92대 1의 경쟁률을 기록하며 대전 평균 청약 경쟁률인 2.41대 1과 큰 격차를 나타냈다. 업계에서는 대전의 부촌 도룡동에서 9년 만의 분양이라는 희소성과 1군 브랜드에 힘입어 큰 흥행을 이뤘다는 평가다.

그뿐 아니라 최근 대전에서는 기존 생활 인프라를 이용할 수 있으면서도 향후 개발이 예정된 신도심을 중심으로 실수요자들의 관심이 높아지고 있다. 특히 신흥 부촌으로 불리는 ‘도안신도시’가 대표적이다.

그간 도안신도시는 성공적인 청약 결과를 보이며 대전 분양시장을 이끌어왔다. 일례로 2019년 대전 아이파크시티 1·2단지는 1순위 청약 평균 69.5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 지난 2024년 도안 푸르지오 디아델(29블록) 역시 1순위 평균 30.8대 1의 높은 경쟁률로 완판에 성공했다.

또한, 같은 해 11월 유성구에서 분양한 힐스테이트 도안 리버파크 5단지 역시 1순위 청약 평균 경쟁률이 23.76대 1까지 오른 바 있다. 반면 도안신도시 외 타 지역의 청약 경쟁률은 대전 르에브 스위첸 1단지(4.84대 1), 대전 롯데캐슬 더퍼스트(0.66대 1) 등 상대적으로 약세를 보이는 데 그쳤다.

전문가들은 도안신도시가 대전 분양시장에서 실수요자 선호도가 높아진 이유로 ‘완성형 신도시’로서의 입지를 핵심 요인으로 꼽고 있다. 도안신도시는 둔산에 이은 대전 신흥 부촌으로 이미 형성된 교육·상업·의료 인프라를 활용할 수 있는 동시에 다양한 개발 사업이 예정돼 있어 미래 가치까지 기대할 수 있는 입지란 평가를 받는다.

이러한 흐름 속에서 올해 대전 분양시장에서는 대전광역시 용계동 일원에 공급되는 ‘도안자이 센텀리체’가 주목받고 있다. 도안자이 센텀리체는 지하 2층~지상 최고 42층, 1·2단지 합쳐 총 2,293세대 규모로, 이 중 총 1,780세대가 일반분양으로 공급될 예정이다. 무엇보다 단지는 도안신도시에서 최근 2년여 만에 공급되는 신규 분양 단지란 점에서 주목받고 있다.

현재 도안신도시는 2단계 개발이 사실상 마무리 단계로 접어들며 공급이 막바지 구간에 진입한 상태다. 이에 따라 단지는 향후 도안 3단계 개발 전까지 신규 물량이 제한적인 상황에서 희소가치가 높아질 것으로 보인다.

단지는 입지 면에서도 강점이 뚜렷하다. 먼저 단지는 도안신도시 1~3단계를 연결하는 중심축에 위치해 향후 신도시가 완성될 즈음에는 핵심 주거지로 자리 잡을 전망이다.

생활 인프라로는 롯데마트, NC백화점, 건양대병원 등 기존에 이미 조성된 인프라를 입주와 동시에 이용할 수 있어 편리하다. 교육 환경 면에서도 단지 주변으로 초·중·고교(계획)가 인접한 ‘트리플 학세권’ 환경이 조성돼 초·중·고 12년간 안정적인 통학 환경이 기대된다.

또한, 도보 약 5분 거리에 대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)을 비롯해 약 76만㎡ 규모의 서남부종합스포츠타운이 지난 3월 착공에 들어가는 등 다양한 호재가 예정돼 있다. 여기에 나노·반도체 국가산업단지도 계획돼 있어 직주근접 여건이 개선될 것으로 보인다.

세대 내부는 4베이 판상형 구조(일부 세대 제외)를 비롯해 남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 통풍을 강화했으며, 전 동 1층에 필로티 설계를 적용해 저층 세대의 사생활 보호와 개방감을 확보했다. 또한, 시그니처 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 골프연습장, 피트니스, 카페테리아, 독서실, 게스트하우스 등 품격 있는 편의시설이 차례로 조성될 예정이다.

업계 관계자는 “최근 대전 분양시장은 입지와 브랜드에 따라 실수요자 선호가 극명하게 갈리는 구조로 변화하고 있다”며 “특히 도안신도시처럼 기존 인프라를 활용하면서 추가 개발이 예정된 신도심은 향후 실수요자 중심의 수요가 지속적으로 유입될 가능성이 높다”고 전했다.

한편, 도안자이 센텀리체 견본주택은 4월 중 대전 유성구 용계동개관 예정이며, 입주는 26블록(1단지) 2029년 10월, 30블록(2단지) 2029년 12월 예정이다.