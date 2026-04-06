- 박은식 산림청장, 원자재 공급 부족과 탄소중립 시대…“건축·에너지·소재 전 분야서 화석연료 대체 및 탄소중립 실현 기회로”

[헤럴드경제= 이권형기자] 박은식 산림청장은 최근 중동 지역 지정학적 불안으로 인한 화석연료 소재의 공급망 차질(Shortage) 문제를 해결키 위해 ‘목재’를 지속가능한 대안으로 제시하고, 이번 위기를 국가 탄소중립 달성을 위한 기회로 삼겠다고 6일 밝혔다.

최근 중동 전쟁이 장기화됨에 따라 건축, 발전 등 산업 전반에서 화석연료 기반 소재의 수급 불안 우려가 커지고 있다. 이에 박청장은 ‘목재가 화석연료를 대체할 수 있는 녹색자산임’을 강조했다.

목재는 나무로 자라면서 흡수한 탄소를 장기간 저장하고, 산림자원순환경영의 핵심 요소로서 지속가능한 녹색경제를 이끄는 탄소중립소재다. ‘기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)’ 기준에 따르면 목재 1㎥ 당 약 0.9톤의 이산화탄소를 저장할 정도로 탄소저장효과가 높으며, 화석연료와 달리 ‘목재수확’과 ‘재조림’ 순환구조를 통해 지속가능하게 얻을 수 있는 자원이다.

이미 건축 부문에서는 산림청 뿐 아니라 국토교통부, LH연구원, 지방정부 등 여러 공공기관 주도로 철근콘크리트 등 화석연료 소재 위주의 기존 건축을 대체하기 위한 목조건축 활성화에 주력하고 있다.

전국 각 지역별로 ‘목조건축 실연사업’, ‘목조전망대’ 등 목조건축 랜드마크 사업을 통해 친환경 목재도시를 조성해나가고 있으며, 산림청-국토부 협업으로 ‘목조건축 활성화 법률(안)’ 제정도 추진하고 있다.

에너지 분야에서는 목재펠릿, 목재칩 등 목재를 활용한 친환경 에너지원이 주목받고 있다. 원목으로 활용되지 못하는 등급의 ‘미이용 산림바이오매스’는 ‘유럽연합(EU)’에서도 인정하고 지원하는 재생에너지원이다.

특히 작년 영남 대형산불 시 발생한 산불피해목을 방치하는 것보다는 화석연료를 대체해 에너지원으로 활용하는 것이 국내 에너지 안보와 탄소중립 달성에 기여하는 방법 중 하나로 떠오르고 있다. 산림청은 산림바이오매스의 안정적 공급을 위해 전국에 ‘미이용 산림자원화센터’를 8개소째 조성하고 있으며, 산불 피해목 활용 제고를 위해 업계 간 연결도 지속적으로 확대할 계획이다.

산업 소재 측면에서도 장기적으로 변화를 꾀한다고 밝혔다. 중동 전쟁으로 수급이 불안정해진 플라스틱 포장재를 펄프·제지로 전환하는 것이 하나의 효과적인 대처방향이 될 수 있을 것이며, 목재의 구성 성분인 리그닌과 셀룰로오스를 활용해 나프타 등 화석연료 유래 물질을 대체키 위한 연구도 강화해 나갈 계획이다.

박은식 산림청장은 “우리 숲에는 이미 10억㎥이 넘는 풍부한 목재 자원이 축적되어 있다”며 “목재를 적극적으로 활용해 국민의 어려움을 해소하는 데 이바지하고, 대한민국이 본격적인 ‘목재의 시대’로 나아갈 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.