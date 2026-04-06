- 산업부 ‘AI 광반도체 공모 최종 선정, 충남의 AI 대전환 본격 추진의 신호탄

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 산업부 주관 ‘인공지능(AI) 광반도체 핵심부품 제조 기반 구축’ 공모에 최종 선정돼 아산시에 차세대 AI 반도체 시장 선점을 위한 산업 생태계를 조성한다고 6일 밝혔다.

이번에 선정된 사업은 지난 3월 18일 김태흠 도지사가 충남 인공지능(AI) 특별위원회에서 발표한 ‘충남 AI 대전환 추진 전략’의 7대 분야 100개 과제 중 하나로, 충남도의 AI 대전환이 본격적인 실행 단계에 들어섰음을 알리는 신호탄이 될 전망이다.

특히 인공지능의 핵심 기반인 반도체가 충남의 대표 주력산업인 만큼, 도는 AI 대전환 100개 과제 중 반도체 분야에 총 6개 과제를 반영하고 1034억원을 집중 투입한다.

광반도체 기술은 기존 전기 신호 기반의 반도체보다 수십 배 빠른 빛으로 신호를 처리해, 대용량 데이터 전송을 가능케 하는 차세대 반도체 핵심 기술로 주목받고 있다.

도는 이번 공모 선정으로 확보한 국비 100억원과 지방비 43억원 등 총사업비 143억원을 투입해 아산시 탕정면에 건립 중인 스마트모듈러센터 내에 차세대 AI 광반도체 제조 기반을 구축한다.

스마트모듈러센터는 무기발광 디스플레이 생태계 육성을 위해 2028년까지 4,840억 원을 투입해 조성 중인 핵심 기반 시설이다.

도는 이번 사업을 통해 디스플레이와 AI 광반도체 인프라가 한곳에 집적되는 시너지 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

한국광기술원이 주관기관으로서 광반도체 장비 구축과 시제품 제작 지원 등을 총괄하며, 한국전자기술연구원이 신뢰성 평가 및 애로기술 해결을, 호서대학교가 전문 인력 양성을 각각 전담한다.

이번 사업 유치는 현재 공모 중인 ‘첨단반도체 후공정 소부장 테스트베드 구축 사업’과 ‘반도체 소부장 특화단지 조성’ 등과 연계해 충남 북부권을 AI 반도체 산업 중심지로 육성하는 중요한 교두보가 될 전망이다.

도는 이번 사업을 시작으로 도내 기업 생태계를 조성하고 대전·세종 등 충청권 대학·출연연과도 긴밀히 협력해 지역을 넘어 국가적 반도체 가치사슬을 완성한다는 방침이다.

도 관계자는 “정부의 첨단산업 육성 정책과 연계해 반도체를 충남의 특화산업으로 중점 육성할 계획”이라며 “충남 지역에 축적된 광기술을 융합해 차세대 반도체 산업을 선점하고, 충남이 보유한 첨단산업 역량을 최대한 발휘해 지역 경제 발전을 이끌겠다”고 말했다.