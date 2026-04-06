포켓몬 카드. [AFP·연합뉴스]
포켓몬 카드. [AFP·연합뉴스]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 고가의 포켓몬 카드를 노린 강도 사건이 잇따라 발생하자 현지 경찰이 함정 수사를 통해 범인을 붙잡았다.

1일(현지시간) 밴쿠버 선 등 현지 매체에 따르면 캐나다 밴쿠버 경찰은 페이스북 마켓플레이스를 통해 거래를 유도한 뒤 판매자들을 상대로 범행을 저지른 남성을 체포했다.

경찰은 지난달 23일 이후 총 5건의 유사한 사건이 접수됐으며, 피해자들 대부분은 공공장소에서 카드 거래를 시도하던 중 피해를 본 것으로 조사됐다고 했다. 용의자는 거래 현장에서 카드를 구입하는 대신 곰 퇴치용 스프레이를 피해자에게 분사한 후 물품을 탈취해 도주한 것으로 밝혀졌다. 곰 퇴치 스프레이는 고추 성분인 캡사이신 등이 포함돼 있다.

경찰은 판매자로 위장해 용의자와 접촉한 뒤 거래 장소에 나타난 순간 체포했다.

당국은 추가 피해자가 있을 가능성을 열어두고 수사를 이어가고 있다.

경찰은 “낯선 사람과 거래하면 지정된 안전 거래 장소를 이용해야 한다”며 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.

포켓몬 카드. [AFP·연합뉴스]
포켓몬 카드. [AFP·연합뉴스]

이런 범죄가 급증한 배경에는 포켓몬 카드의 가치 상승이 주요 원인으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.

대표적으로 ‘피카츄 일러스트레이터 카드’는 인플루언서 로건 폴이 2021년 약 527만 5000달러(약 79억5000만원)에 구매한 바 있다. 그는 해당 카드를 금목걸이에 담아 착용하기도 했으며 2026년 2월에는 약 1650만 달러(약 248억6700만원)에 되팔았다.


choigo@heraldcorp.com