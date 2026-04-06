중앙亞 최대 MICE 행사 TIIF 연계 6월 16일 우즈벡 타슈켄트서 개최

헤럴드경제와 코리아헤럴드는 우즈베키스탄 투자산업통상부(MIIT)와 함께 ‘한국-우즈베키스탄 비즈니스 포럼 2026(Korea-Uzbekistan Business Forum 2026)’을 오는 6월 16일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 개최합니다.

우즈베키스탄 정부는 이번 포럼을 올해 9월 서울에서 개최되는 제1차 한-중앙아시아 정상회의에서 열릴 양국 정상회담의 공식 사전 행사로 준비 중입니다. 양국 정상 간 상호 협력 의지가 최고조에 달하는 시점에 우즈베키스탄 정부의 공식적인 지지 속에 진행되는 만큼 실질적인 사업 성과로 연결할 수 있는 기회가 될 것입니다.

특히 이번 포럼은 ‘중앙아시아 최대 MICE 행사’로 꼽히는 타슈켄트 국제투자포럼(TIIF 2026, 6월 16~19일)과 공식 연계됩니다. 우즈베키스탄 대통령이 직접 주재하는 TIIF에는 전 세계 정부 대표단·글로벌 기업·국제기구가 집결할 예정입니다.

우즈베키스탄은 물론 중앙아시아 시장 진출을 희망하는 한국 기업들에게 최적의 사업 설루션을 발견하고, 현지 최고위급 정부 관계자·기업과 직접 파트너십을 구축할 계기로 삼을 수 있습니다.

한-우즈벡 비즈니스 포럼은 인프라, 에너지, 금융, AI·디지털, 문화(K-뷰티·K-팝·관광) 등 다양한 분야를 아우를 예정입니다. 참가 기업은 우즈베키스탄 중앙정부 및 지방정부 최고 관계자와의 네트워크 구축은 물론 현지 기업과의 만남, 산업 현장 시찰 등의 기회도 갖게 됩니다.

현재 우즈베키스탄 정부와 세부 프로그램과 일정을 조율 중이며, 참가 신청을 한 기업에게는 일정과 참가비·세부 프로그램 등을 상세히 안내할 예정입니다. 기업인들의 많은 참여 부탁드립니다.

▶행사명: 한국-우즈베키스탄 비즈니스 포럼 2026

▶일시: 2026년 6월 15일(월)~19일(금)

▶장소: 우즈베키스탄 타슈켄트·사마르칸트

▶행사 내용: 한-우즈벡 비즈니스포럼, 타슈켄트 국제투자포럼(TIIF2026), 사마르칸트 시찰

▶공동 주최: 헤럴드경제·코리아헤럴드·우즈베키스탄 투자산업통상부

▶포럼 주제: 인프라/에너지, 금융, AI·디지털, 문화/관광 등

▶참가 비용: 추후 안내(항공·숙박·포럼 참가를 포함한 패키지로 구성될 예정)

▶참가 문의: 헤럴드 혁신전략사업국

*일정 확정 후 참가 기업 개별 안내