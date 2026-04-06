서강석 송파구청장 기념 촬영
서강석 송파구청장 기념 촬영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 송파구청장 후보인 서강석 송파구청장이 지난 5일 서울놀이마당에서 열린 호수벚꽃축제 패션위크에 참석해 모델들과 기념촬영을 했다.


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