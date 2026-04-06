- 지식재산처, ‘2026년 캠퍼스 특허 유니버시아드’ 참가 접수 - 특허 빅데이터 기반 문제 해결로 실무형 지식재산 인재 양성

[헬럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 오는 28일 까지 2026 캠퍼스 특허 유니버시아드(Campus Patent Universiade, 이하 ‘CPU’)참가 신청을 접수한다고 6일 밝혔다.

올해로 19회째를 맞는 CPU는 기업과 연구기관이 출제한 실제 기술 문제에 대해 대학(원)생이 특허 빅데이터를 분석하여 사업화 전략 및 연구개발(R&D)·특허 전략을 제시하는 국내 최대 규모의 지식재산 경진대회다.

이번 대회에는 삼성전자, 현대자동차, SK하이닉스, 포스코퓨처엠(신규참여) 등 국내외를 대표하는 총 24개 기업 및 연구기관이 참여해 25개의 문제를 출제했다. 특히 이차전지, 인공지능(AI), 차세대 모빌리티 등 미래 핵심 기술을 중심으로 문제를 제시했다.

시상 규모는 총 108점으로, 대통령상(1팀, 상금 2,000만원)과 국무총리상(1팀, 상금 1,500만원) 등 주요 상훈이 수여된다. 수상자에게는 ‘차세대 지식재산 리더(YIPL)’ 네트워크 참여 기회와 함께 후원기업 취업 우대 등 다양한 후속 지원을 제공한다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “CPU는 학생들을 높은 지식재산 역량을 갖춘 인재로 성장시키고, 기업에는 창의적 인재와 아이디어를 공급하는 우수한 산·학·연·관 협력 교육 프로그램”이라며 “많은 대학(원)생과 교수진의 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.