서울·경기·부산 등 본경선 결과 잇따라 발표 예정 당 후보들에 공문 “대통령 정치적 중립 논란 소지”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거 공천 완료 목표일(4월 20일)을 2주 앞두고 공천 마무리 수순에 돌입한 가운데 당 차원에서 이재명 대통령의 취임 전 사진과 영상 사용 금지 지침을 내리면서 친이재명계(친명계)를 중심으로 반발이 나오는 모습이다.

민주당은 6일 오전 기준 광역자치단체장 선거가 열릴 16곳(전남·광주는 통합특별시장 선출) 가운데 7곳(대구 김부겸, 인천 박찬대, 울산 김상욱, 강원 우상호, 충북 신용한, 경북 오중기, 경남 김경수)의 후보를 확정했다.

그동안 대리운전비 제공 논란으로 김관영 전북지사가 제명되는 등 돌발상황이 있었지만 목표일을 향해 순조롭게 진행되고 있다는 평가가 나온다. 당 공천관리위원회는 전날 전남광주통합특별시장 후보 결선에 김영록 전남지사와 민형배 의원이 결선에 올랐다고 밝혔다. 결선 투표는 오는 12∼14일 진행된다. 지난 4일 마무리된 대전시장 후보 경선에서는 장철민 의원과 허태정 전 대전시장이 11∼13일 진행되는 결선 투표에서 맞대결을 벌이게 됐다.

민주당은 이번 주 충남·세종을 시작으로 7일 경기, 9일 서울·부산, 10일 전북·제주 경선 결과를 연이어 발표할 예정이다.

2파전으로 치러지는 부산과 전북은 결선투표 없이 발표 당일 최종 후보가 확정된다. 부산에선 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장이, 전북에선 안호영·이원택 의원이 맞붙는다. 다만 김 지사의 제명 처분 효력정지 가처분 신청에 대한 심문이 7일 예정돼 있어 경선 일정 변동 가능성도 있다.

당 공천이 순항하는 와중에 지난 4일 민주당은 조승래 사무총장 명의로 경선 후보자들에게 “이 대통령이 취임하기 전 촬영된 영상과 사진을 홍보에 활용하는 행위를 금지한다”는 공문을 보내면서 논란이 일었다. 당은 공문에서 “취임 전 시점의 영상이라 해도 대통령의 당무개입 의혹으로 이어질 수 있을 뿐 아니라, 대통령의 정치적 중립 위반 논란을 촉발할 소지가 매우 큰 사안”이라며 “기존에 설치된 외벽 현수막과 각 후보자들이 사용 중인 명함 등의 홍보물은 사용 가능하다”고 밝혔다.

이에 경기지사 경선 후보인 한준호 의원은 페이스북을 통해 “중앙당의 취지는 충분히 이해한다”면서도 “원칙은 지키되, 현장의 시간과 준비도 함께 고려해서 모든 후보자가 수용할 수 있는 일관되고 합리적인 기준을 마련해달라”고 촉구했다.