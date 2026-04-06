19개 브랜드 최대 50% 할인…입장권 선착순 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 6일부터 26일까지 3주간 연중 최대 뷰티 할인 행사 ‘메가뷰티쇼’를 연다고 밝혔다.

‘메가뷰티쇼’는 쿠팡이 연 3회 정기적으로 선보이는 대규모 온·오프라인 뷰티 행사다. 쿠팡 앱에서 인기 뷰티 상품을 판매하는 동시에, 3일간 인기 뷰티 상품을 총망라한 전시·체험·구매 공간을 개방한다.

온라인 행사에는 닥터지·이니스프리·에스트라·피지오겔·아벤느·포렌코즈 등 19개 브랜드가 참여해 최대 50% 즉시 할인을 제공한다. 행사 기간 5만원 이상 구매 고객을 대상으로 매주 1000명(3주간 총 3000명)에게 ‘쿠팡 뷰티 쿨러백’을 증정한다.

행사의 백미는 17일부터 19일까지 서울 성수동 앤더슨씨 성수에서 열리는 오프라인 ‘버추얼스토어’다. 와우회원이 현장에서 2만원 이상 구매하면 42만원 상당의 뷰티박스를 제공한다. 뷰티박스에는 에스트라 마스크·토니모리 블러셔·메디힐 수분 패드·아벤느 아이크림 등 19여종이 담긴다.

버추얼스토어 입장권(100원)은 6일 오전 7시부터 쿠팡 앱에서 일일 1000명 한정 선착순 판매한다. 하루 1000명(시간당 100명) 한정으로 운영한다.

쿠팡 관계자는 “K-뷰티를 비롯한 우수 브랜드를 알리는 한편, 우수 업체의 판로 확대에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.