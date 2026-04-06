최근 관내 ‘투명페트병 무인회수기’ 5대 추가 설치해 총 20대 운영 1개당 10포인트 적립..2000포인트 이상 누적 시 현금 환전 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 올바른 분리배출 문화 정착과 생활폐기물 다이어트를 위해 ‘투명페트병 무인회수기’를 기존 15대에서 5대를 추가해 20대로 확대 운영한다.

지역 내 14개 모든 동에 각 1대 이상의 무인회수기가 설치돼 주민들이 거주지 인근에서 보다 편리하게 이를 이용할 수 있게 됐다. 이로써 일상 속 자원순환 실천 문화가 한층 강화될 전망이다.

추가 설치 장소는 연희동자치회관, 홍제커뮤니티센터, 북가좌2동주민센터, 신촌청년푸드스토어, 서대문독립공원 등 유동 인구가 많은 공공시설 및 주민 접근성이 높은 곳이다.

누구나 이 기기에 투명페트병을 투입하면 인공지능(AI) 기술이 자동으로 이를 인식해 포인트를 적립해 준다. 스마트폰에 ‘수퍼빈’ 앱을 설치하고 회원가입 후 이용하면 된다. 이 앱에서 나머지 15곳의 위치도 확인할 수 있다.

투명페트병 1개당 10원에 해당하는 10포인트가 적립되고 2,000포인트 이상 누적 시 현금으로 환전할 수 있다.

이성헌 서대문구청장은 “무인회수기 설치·운영은 인센티브를 활용해 생활폐기물을 줄이는 실용적 정책”으로 “이번 확대 운영을 통해 자발적 분리배출 문화가 정착되고 자원순환이 더욱 활성화되길 기대한다”고 말했다.