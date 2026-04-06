나를 지탱해 준 사람·물건·장소 주제 4월 30일까지 미디어 플랫폼 모먼트서 접수

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대제철이 오는 30일까지 공식 미디어 플랫폼 ‘모먼트’에 나를 지탱해 준 순간을 주제로 ‘한뼘 에세이 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 철이 구조물을 견고하게 받치듯, 각자의 삶 속에도 힘든 순간 꺾이지 않도록 지탱해 주는 존재가 있다는 인식에서 출발했다.

현대제철은 이 같은 기획 의도를 바탕으로 많은 사람들이 일상 속 소중한 가치를 쉽게 되새길 수 있도록 공모전 참여 문턱을 대폭 낮췄다.

참가자는 나를 지탱해 준 ▷사람 ▷물건 ▷장소 등 세 부문에 각각 1회씩 500자 이내의 짧은 에세이를 제출하는 방식으로 누구나 부담 없이 공모전에 참여가능하다.

이번 공모전에 접수된 글은 현대제철 공식 미디어 플랫폼 모먼트 내 공모전 페이지에 실시간으로 사용자가 스크롤하며 콘텐츠를 볼 수 있는 SNS 피드 형식으로 공개돼, 다른 사람의 글을 자유롭게 읽고 공감을 표현할 수 있다.

현대제철은 참신성·독창성·진정성 등 3가지 요소를 중점으로 평가해 ▷대상 1명(50만원) ▷최우수상 3명(각 30만원) ▷우수상 3명(각 20만원)의 수상자를 선정한다.

아울러 게시물 ‘좋아요’ 수를 기준으로 인기상을 뽑고, 추첨을 통한 참여상도 선발할 예정이다.

현대제철 관계자는 “이번 공모전을 통해 철과 같이 든든하게 각자의 삶을 붙잡아 준 소중한 순간들을 많은 사람들과 나누며 따뜻한 울림을 전하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.