기초·응용과학 7개 분야 선발 신진 교원에 2년간 1억원 지원 5월 31일까지 접수 9월 최종 선발, 10월 연구 본격 착수

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코청암재단이 국내 신진 과학자 육성을 위한 ‘포스코사이언스펠로십’ 제18기 모집에 나선다.

재단은 올해 모집에서 환경 분야를 새롭게 신설해 연구 지원 범위를 확대했다며 이같이 6일 밝혔다. 기후변화 대응과 탄소중립 등 지속가능성 연구 수요가 커지는 흐름을 반영한 조치다.

포스코사이언스펠로십은 국내 대학 및 연구소에서 기초과학과 응용과학을 연구하는 신진 교원을 선발해 안정적인 연구 환경을 제공하는 프로그램이다. 현재까지 총 543명의 펠로우를 배출하며 국내 대표 연구자 지원 사업으로 자리 잡았다.

이번 18기 모집은 ▷수학 ▷물리학 ▷화학 ▷생명과학 등 기초과학 4개 분야와 ▷금속·신소재 ▷에너지소재 ▷환경 등 응용과학 3개 분야를 포함해 총 7개 분야에서 진행된다.

특히 신설된 환경 분야는 대기·수질·토양·폐기물 등 환경 매체 전반과 지구환경 변화까지 아우르는 통합적 연구를 지원한다. 이를 통해 기후변화 대응과 자원순환, 오염 저감 등 복합적인 환경 문제 해결을 위한 융합 연구를 확대한다는 계획이다.

지원 대상은 2023년 3월 이후 임용된 국내 대학 및 부설 연구소 전임 교원이다. 최종 선발된 연구자는 2년간 총 1억원의 연구비를 지원받는다.

접수는 내달 31일까지 약 2개월간 진행된다. 이후 서면심사와 추천서 평가, 발표심사를 거쳐 9월 최종 합격자가 발표되며, 10월 증서수여식 이후 본격적인 연구에 착수하게 된다.

재단 관계자는 “신진 연구자들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있도록 지원하는 것이 핵심 목적”이라며 “환경 분야 신설을 통해 기후변화와 자원순환 등 복합적인 환경 문제 해결을 위한 융합 연구를 적극 지원할 것”이라고 말했다.