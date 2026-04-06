의정부역 도보권 ‘트리플 역세권’ 입지 아파트 7일 특별공급·8일 1순위 청약 방문세차·비대면 진료 등 입주민서비스 눈길

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개발은 의정부역 센트럴 아이파크 견본주택을 열고 분양 일정에 돌입한다고 6일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 최고 47층, 3개 동이다. 이 중 아파트는 전용 74~84㎡ 400세대, 오피스텔은 89㎡ 156실로 구성되며 이를 동시 분양한다.

의정부역 센트럴 아이파크는 지하철 1호선 의정부역을 도보 약 7분이면 이용할 수 있고 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선이 개통되면 삼성역까지 20분대 이동이 가능하다. 주변에는 신세계백화점 의정부점, 로데오거리 상권 등 생활 시설과 함께 의정부중앙초, 다온중, 의정부여고 등 교육 인프라가 밀집해 있다.

이번 공급을 시작으로 향후 인근 2단지 추가 개발을 통해 총 1000세대 이상의 대규모 아이파크 브랜드 타운을 완성할 계획이다. 입주민만 이용할 수 있는 7m 높이의 층고 로비가 설계되고, 커뮤니티 시설과 정원을 지상 5층에 배치해 외부인, 외부소음, 차량 등과 완전히 단절된 공간으로 구성했다.

입주민 편의를 위한 다양한 라이프케어 서비스도 제공할 예정이다. 유료 서비스에는 가정식 딜리버리, 카셰어링, 세탁 대행, 방역·방충 등 생활 밀착형 서비스와 하우스키핑, 케이터링 서비스, 이사·입주 청소, 공동구매 마켓, 택배 예약, 방문 세차 등이 포함될 예정이다.

입주민 전용 비서 서비스와 비대면 진료 서비스도 운영된다. 전담 콜센터(전담 비서)를 통해 각종 요청사항을 접수하고 맞춤형 정보를 제공하는 방식으로 골프장이나 항공권 예약은 물론 취향에 맞는 와인 추천 등 다양한 라이프스타일 서비스를 지원받을 수 있다. 비대면 진료 서비스로 집에서 화상을 통해 진료를 받을 수 있으며 건강 상담부터 처방, 결제, 약 수령까지 원스톱으로 이용할 수 있다.

이 단지는 안면인식 시스템이 적용된 공동현관을 비롯해 어린이 놀이터의 미세먼지 신호등 등 HDC 스마트홈 사물인터넷(IoT) 기술이 집약돼 편리하고 경제적인 주거 환경을 자랑한다.

아파트 청약 일정은 7일 특별공급을 시작으로 1순위는 8일, 2순위는 9일 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 15일 예정이며 정당계약은 27일부터 29일까지 3일간 진행된다. 오피스텔 청약 일정은 8일에 진행되며 당첨자 발표는 14일, 정당계약은 17일이다.