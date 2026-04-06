중랑구 환경교육센터, 유아부터 초등까지 연령별 맞춤형 환경교육 추진 2025 서울서베이 환경·에너지 절약 시민참여 분야 6위, 전년 대비 16계단 상승

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 탄소중립 실천 확산을 위한 환경교육 프로그램과 생활 실천 캠페인을 운영한다.

구는 유아부터 초등학생까지 연령별 맞춤형 환경교육을 통해 나무와 숲의 가치를 이해하고 일상 속 실천으로 이어질 수 있도록 프로그램을 구성했다. 유아 4~5세 및 남성 양육자 대상 ‘두근두근 나무랑 놀아요’ 등 체험 중심 교육을 운영, 세부 교육 내용과 신청 방법은 중랑구 환경교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

또 전 생애를 아우르는 맞춤형 교육과 함께 환경기념일과 연계한 실천 캠페인 ‘녹색지구 도전 잇기’를 지속 추진하고 있다. 오는 4월 3일부터 9일까지 ‘#종이는 나무지(紙)’ 캠페인을 운영하며 참여자는 씨앗 심기, 이면지 사용 등 생활 속 실천을 수행한 뒤 인증 사진과 해시태그를 포함해 개인 SNS에 게시하는 방식으로 참여할 수 있다.

2026년 2월 발표된 ‘2025 서울 서베이’ 결과에서 중랑구는 환경·에너지 절약 시민참여 분야에서 전년 대비 16계단 상승하여 종합 순위 6위를 기록했다. 이번 조사는 ▲도보·자전거·대중교통 이용 ▲분리배출 참여 ▲1회용 플라스틱 사용 줄이기 ▲친환경 소비 실천 등 일상 속 환경 실천 항목을 중심으로 평가한 결과다.

류경기 중랑구청장은 “구민들의 자발적인 참여와 실천이 깨끗한 지역 환경을 만들어가는 원동력이 되고 있다”며 “앞으로도 일상에서 실천 가능한 환경 정책과 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.