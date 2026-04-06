향기·소리·색채·공예·명상·태담 등 오감 주제…6회기 연속형 프로그램 숲속에서의 친환경 육아용품 만들기…임산부 정서 안정 및 태아 교감 증진 산후조리 경비‧임산부 교통비 지원, 난소기능검사 등 임산부를 위한 다양한 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 임산부의 정서적, 심리적 안정과 태아와의 교감을 돕기 위해 선유도 공원 숲에서 진행되는 ‘봄빛 태교’ 프로그램 참여자를 모집한다.

‘봄빛 태교’ 프로그램은 숲 산책과 친환경 육아 생활용품 만들기가 결합된 체험 활동이다. 참가자들은 숲속에서 오감을 깨우며 다양한 만들기 체험을 경험할 수 있다. 자연 속에서의 감각 활동으로 임산부의 스트레스 완화와 정서적 안정을 돕고, 태아와의 교감과 유대감을 키울 수 있도록 구성했다.

프로그램은 오는 4월 23일부터 5월 28일까지 총 6회차에 걸쳐 운영되며, 전문 숲 해설사가 함께한다. 각 회기는 오감을 주제로 다채롭게 구성된다. 1회기 천연 모스큐브 만들기를 시작으로 우드 스피커 제작, 태아용 꽃물 주머니와 태함 만들기, 요가와 찜질팩을 활용한 명상, 그리고 즉석사진 액자 만들기까지 이어진다.

이번 사업은 2026년 산림청 녹색자금 지원을 받아 풀빛문화연대와 협력해 추진하며, 자연 속에서의 감각 경험이 부모와 태아 사이의 특별한 교감 시간이 될 것으로 기대된다.

구는 총 15명을 모집하며, 구 누리집의 ‘통합예약’ 시스템을 통해 오는 20일까지 선착순으로 신청을 받는다. 임산부뿐만 아니라 배우자 등 가족도 함께 참여할 수 있다. 더 자세한 사항은 구 건강증진과로 문의하면 된다.

구는 ▲산후조리 경비, 교통비 등 임신‧출산 비용 지원 ▲정액‧난소기능검사 등 임신 사전 건강관리 ▲백일상‧돌상 사진촬영 공간 대여 ▲임신 초기 혈액검사, 기형아 검사 등 임산부와 신생아를 위한 다양한 사업을 운영하고 있다.

영등포구 건강증진과장은 “이번 태교 프로그램이 임산부의 심신 안정을 돕고, 태아와의 정서적 교감을 두텁게 만드는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 영등포구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.