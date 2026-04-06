[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]‘2026 대구 국제안경전(DIOPS)’이 성황리에 마무리 됐다.

6일 대구시에 따르면 지난 3일까지 엑스코에서 사흘간 일정으로 열린 이번 전시회에 안경 산업 분야 135개 사가 참여, 만여명이 방문해 5899만 달러의 수출 상담 성과를 거뒀다.

이는 중동 정세 불안에도 불구하고 지난해 약 4000만 달러 대비 약 46% 증가한 실적이다.

올해 DIOPS는 안경산업과 결합한 기술 진보의 미래상을 선명히 보여줬다. 애플 비전 프로 등 스마트 글래스 전시·체험과 AI 기반 안경원 솔루션으로 주목받는 ‘라운즈’ 등이 참여해 첨단 IT기술과 제조가 결합된 K-아이웨어의 새로운 지평을 열었다.

특히 한국전자통신연구원과 국내 기업 ‘능글’이 함께 만든 실시간 통역 스마트 글래스는 약 1만 5000달러 규모의 수출 상담 실적을 거두기도 했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “이번 DIOPS는 대구 안경이 제조에서 첨단 광학의 정수로, 시력 보정 도구에서 차세대 패션 아이템으로 거듭나며 새로운 패러다임을 주도하고 있음을 시사하고 있다”며 “대구는 금호워터폴리스에 조성할 ‘K-아이웨어파크’를 비롯해 안경산업의 새로운 미래를 열기 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.