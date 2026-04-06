관광·체육, 공장, 식품 등 3개 분야 복합민원의 접수부터 완료까지 전담 공무원이 원스톱 지원 여러 부서 거쳐야 하는 번거로움 줄이고 민원 처리 편의 향상, 4월부터 6개월간 시범운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 행정안전부의 발표한 원스톱 행정서비스 추진 정책에 발맞춰 여러 부서 간 협의가 필요한 복합민원을 한 번에 해결할 수 있도록 지원하는 ‘민원 매니저’ 제도를 시범 도입한다.

‘민원 매니저’는 인허가 및 관계 기관 협의가 복잡하게 얽힌 민원에 대해 접수부터 최종 처리까지 전 과정을 전담하여 총괄 관리하는 공무원이다. 그동안 민원인이 직접 여러 부서를 찾아다녀야 했던 번거로움을 줄이고, 원스톱 민원 처리에 대한 구민 체감도를 높이기 위해 마련된 제도다.

구는 관광·체육, 공장, 식품 총 3개 분야의 민원 매니저를 지정, 구청 1층 행복민원실 허가민원팀에 배치하여 복합민원 처리 전반을 지원하도록 했다. 관광숙박업 사업계획승인 및 등록, 공장설립 승인, 식품 영업 등록 등 주요 복합민원은 상담부터 민원 접수와 처리까지 민원 매니저와 진행할 수 있다.

이번 시범 운영은 올해 4월부터 9월까지 6개월간 진행된다. 구는 시범 운영 기간 동안 민원 처리 기간 단축 효과와 구민 만족도 등을 분석, 향후 전문 기관 평가 등을 통하여 제도를 개선, 보완해 나갈 방침이다.

구 관계자는 “민원 매니저 제도를 통해 복합민원 처리 과정이 보다 간소화되고, 구민 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 구민의 눈높이에서 신속하고 편리한 행정 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.