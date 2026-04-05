[헤럴드경제=이원율 기자]대이란 군사작전에서 F-15 전투기 격추로 실종된 미군 탑승자를 구조하는 작전에는 미군 특수부대원 수백명이 적진 깊숙이 침투한 위험천만한 임무였던 것으로 알려졌다.

한 미군 고위 관계자가 이번 구조 임무에 대해 “미국 특수작전 역사상 가장 도전적이고 복잡한 작전 중 하나”라고 표현할 정도였다.

4일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 지난 3일 이란이 격추한 미군 전투기 F-15E 스트라이크 이글에 탄 장교 2명은 기체가 피격되자 즉시 비상탈출했다.

F-15E 스트라이크이글은 복좌형 전투기다. 앞좌석에는 조종사, 뒷좌석에는 표적 탐지 및 공대지 무장·전자전 장비 등의 운용을 맡은 무기체계장교가 타는 식이다.

피격 직후 조종사는 즉시 구조됐지만, 또 다른 탑승자인 무기 체계 장교는 실종돼 미군과 이란군 양측의 치열한 수색 경쟁이 이뤄졌다.

적진 깊숙한 곳에서 호신용 권총 한 자루만 들고 은신하고 있던 이 미군 장교를 찾아 구출하는 작전에는 미군 특수부대원 수백명과 수십 대 군용기에 헬리콥터, 사이버·우주·정보 분야 역량이 총동원됐던 것으로 알려졌다.

공격기들은 장교가 은신한 지역에 이란군의 호송대가 접근하지 못하도록 먼저 폭격을 가했다.

미군이 장교에게 접근하는 도중 미군과 이란군 사이 교전도 있었다고 작전 보고를 받은 미군 소식통 2명이 전했다.

그리고, 이틀간 교전 끝에 미군 특수부대원들은 장교를 무사히 구출할 수 있었다고 한다.

한 미군 고위 관계자는 구조팀 중 미군 사상자는 없었다며, 모든 특수부대원이 무사히 귀환했다고 전했다.

부상을 당한 F-15E 탑승 장교를 태운 구조기는 치료를 위해 쿠웨이트로 향했다고 NYT는 보도했다.

이런 가운데, 이란 측에서는 미군의 구조 작전을 위한 공습 과정 중 5명이 사망했다는 보도가 있었다.

타스님통신은 이란 남서부에서 격추된 미군 전투기 실종 승무원을 수색하는 중 밤사이 공습이 발생해 5명이 “순교했다”고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 언론을 통해 구조 소식이 먼저 전해진 후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 “그가(실종자가) 지금 무사히 돌아왔다는 소식을 여러분께 알리게 돼 매우 기쁘다”고 구출 사실을 공식 확인했다.

그러면서 “미군은 내 지시에 따라 그를 데려오기 위해 세계에서 가장 치명적인 무기들로 무장한 수십 대 항공기를 보냈다”며 “그(실종자)는 부상을 입었지만 괜찮을 것”이라고 했다.

한편 트럼프 대통령이 이처럼 두 번째 조종사를 무사히 구조했다고 공식 발표했지만, 이란은 이 구조 시도를 저지했다고 같은 날 주장하고 나섰다.

이란 파르스 통신에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 대변인은 “이슬람 혁명수비대(IRGC), 이란 공화국군, 바시즈 민병대, 법 집행 부대 대원들의 신속한 합동 대응 덕분에 적군의 필사적 구조 작전을 저지할 수 있었다”고 주장했다.

하탐 알안비야 대변인은 별도 성명에서 “트럼프는 미군의 뼈아픈 패배와 실패를 정당화하기 위해 모호한 태도를 취하며 여론을 호도하려고 한다”고도 했다.

이란군은 또 구조에 투입된 미국 항공기를 격추했다고 주장하기도 했다.

하지만 뉴욕타임스(NYT)는 미국 항공기가 피격된 게 아니라 미군에 의해 의도적으로 폭파된 것이라고 전했다.

항공기가 이란군 손에 넘어가 기밀이 유출되거나 전리품으로 활용되는 것을 막기 위한 조치였다고 신문은 보도했다.