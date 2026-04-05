[헤럴드경제=박영훈 기자] “대박 날 줄 알았더니”

유재석이 30억원을 투자한 카카오엔터테인먼트 계열사인 안테나가 지난해 적자를 낸 것으로 나타났다. 유재석 효과를 기대했던 것과는 완전히 상반된 결과다.

5일 전자공시에 따르면 안테나는 지난해 매출 330억원, 영업 손실 20억원을 기록했다. 매출은 전년 389억원에서 줄었고, 영업이익 4700만원에서 적자로 전환됐다.

안테나는 지난 2023년에도 20억원이 넘는 적자를 냈다. 안테나는 유재석이 투자한 회사로도 유명하다. 유재석은 카카오엔터테인먼트로부터 안테나 주식 19.9%를 30억원에 매입, 3대 주주에 이름을 올렸다. 앞서 유희열이 32억원에 안테나 지분을 매입, 2대 주주(21.4%)다. 무엇보다 유재석이 자신이 몸담은 회사에 투자한 것은 안테나가 처음이다.

유재석 투자 당시 업계에선 300억원대의 투자 수익을 낼 것이라는 장밋빛 전망까지 나왔다. 비슷한 규모의 엔터사들과 비교해 안테나가 상장할 경우 1000억원이 넘는 시가총액이 전망됐다.

하지만 안테나가 유재석 등 대형 IP를 앞세우고도 실적이 부진, 당초 기대와 달리 당분간 상장은 힘들어진 상태다. 시장에서도 안테나를 보는 시각이 싸늘해졌다. 유재석도 막지 못한 적자를 어떻게 돌려놓을지 의문이라는 냉소적인 전망이 나오고 있다.

과거 유재석은 유튜브를 통해 “지금 엄청난 수익을 내지 못하지만 낼 거고, 그렇게 하기 위해서 노력하고 있다. 그래서 핑계고를 하고 있다”고 강조했다. ‘핑계고’는 유재석을 앞세워 안테나가 제작하는 유튜브 웹 예능이다.

‘파트너와의 협업을 통한 성장’으로 전략을 바꾼 카카오엔터테인먼트는 안테나 지분 100% 중 42.07%를 총 63억원에 가수 유희열 및 유재석에게 각각 매각했다. 현재는 카카오엔터테인먼트가 57.9%의 지분을 보유하고 있다.

한편 카카오엔터는 대형 IP를 확보하기 위해 유명 연예인들의 기획사를 대거 인수했지만, 대부분 실적이 부진하다. 아이유가 소속된 카카오 산하 이담엔터테인먼트는 지난해 매출 542억원, 영업이익 53억원을 올렸다. 2024년 매출 749억원, 61억원과 비교해 크게 줄었다.