‘물류센터 태양광 사업 확대 협력’ MOU 체결 LX판토스 인프라 활용, 재생에너지 발전시설 설치 연간 1200톤 탄소 배출 저감 효과

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합물류기업 LX판토스가 SK이노베이션 E&S와 손잡고 물류센터 태양광 발전시설 설치 및 연계 시스템 구축을 본격화한다.

LX판토스는 SK이노베이션 E&S와 지난 3일 서울 종로구 LX광화문빌딩에서 양사 관계자들이 참석한 가운데 ‘물류센터 태양광 사업 확대 협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약에 따라 LX판토스는 태양광 발전시설 설치를 위해 물류센터 부지 및 시설을 제공하고, 재생에너지 전력의 물류센터 자체 생산·소비·연계 시스템을 구축하기로 했다. SK이노베이션 E&S는 태양광 발전시설 투자, 설계, 시공 및 운영 관리에 대한 설루션을 제공한다.

LX판토스는 메가와이즈청라센터(인천), 신항에코센터(창원), SC용인센터(용인) 등 자가 물류센터 3곳의 지붕부지에 총 2MW 규모의 태양광 발전시설을 설치할 예정이다.

특히, 각 센터에서 자체적으로 전력을 생산·소비하는 한편, SC용인센터에서 생산한 전력을 신항에코센터로 공급하는 연계 시스템을 구축해 에너지 활용 효율을 극대화한다는 계획이다. 이를 통해 연간 약 1200톤 수준의 탄소 배출량 저감 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.

이미 LX판토스는 시화MTV물류센터에 2.5MW 규모의 태양광 발전시설을 성공적으로 구축·운영 중이다. 이러한 사업 경험을 바탕으로 앞으로 자가 물류센터 전반에 태양광 발전 시스템 구축을 확대해나간다는 계획이다.

LX판토스 관계자는 “이번 양사의 협력 사업은 물류센터를 재생에너지 생산과 전력 연계가 가능한 인프라로 확장한 모델로서 의미가 있다”며 “앞으로도 물류업 특성에 맞는 기후변화 대응과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속해 나가겠다”고 말했다.