[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김대권 수성구청장 예비후보는 수성구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 핵심 전략으로 ‘AI 미래혁신도시’와 ‘혁신경제도시’ 조성을 제시했다.

김 예비후보는 4일 “인구 감소와 산업구조 변화, AI 중심 기술 전환이 동시에 진행되는 상황에서 도시 경쟁력은 규모가 아닌 미래 대응 능력에 달려 있다”며 교육·산업·도시 전반이 유기적으로 연결된 혁신 구조로의 전환 구상을 밝혔다.

AI 미래혁신도시는 수성알파시티를 중심으로 AI·빅데이터·소프트웨어 산업을 집적하고 도시 전반의 디지털 전환을 추진하는 데 초점을 둔다.

수성알파시티 AX 혁신사업과 제2수성알파시티 조성을 통해 미래산업 기반을 확장하고 AI 도시정부 구현으로 행정 효율성과 체감도를 높일 계획이다.

또 공공데이터 기반 ‘도시문제 해결 플랫폼’을 통해 교통·환경·안전 등 도시 현안을 데이터 중심으로 해결하고 ‘1주민 1 AI 크리에이터’ 정책과 청년·여성 중심의 AI 1인 창업 지원을 통해 주민이 직접 경제활동의 주체로 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

혁신경제도시는 수성알파시티와 제2알파시티를 축으로 미래산업 클러스터를 고도화하고, 기업 유치와 창업 지원, 일자리 창출을 유기적으로 연결하는 전략이다.

특히 새로운 일자리 2만 개 창출을 목표로, 빈 점포와 빈집을 활용한 청년사업을 활성화하고 ‘뚜비 문화경제 플랫폼’을 구축해 문화·콘텐츠와 연계된 일자리를 확대하는 등 지역경제 전반에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

김대권 예비후보는 “경제는 단순한 기업 유치를 넘어 도시 전체의 구조와 매력이 함께 작동해야 한다”며 “AI와 디지털 산업을 기반으로 청년이 머물고 성장하며, 사람이 찾아와 소비가 이어지는 도시를 만들겠다”고 말했다.